Придумали новый способ защитить пенсии россиян. Он начнет действовать с января 2021 года

Пенсионным деньгам ограничат риски

Банк России введет новые ограничения на инвестирование пенсионных резервов.

С января 2021 г. начнут действовать новые ограничения для вложений пенсионных резервов в бессрочные облигации. Об этом сообщил Банк России. Обосновывается эта мера тем, что «в зависимости от условий выпуска риск инвестиций в вечные облигации может быть выше, чем в классические облигации того же эмитента». В частности, новыми правилами инвестирования пенсионных резервов предусмотрено, что вложения в вечные облигации какого-либо эмитента с будущего года будут учитываться при расчете одного лимита инвестирования вместе с акциями этого эмитента.

А кроме того, для бумаг без срока погашения нужно будет использовать рейтинг не эмитента, а выпуска или поручителя. Также согласно новым правилам выделяется 5%-ный лимит на вложение пенсионных резервов в ипотечные облигации с высоким рейтингом. «Эти бумаги будут исключены из 10%-ного лимита на инвестирование в активы с дополнительным уровнем риска, а сам лимит постепенно – к 1 января 2025 г. – будет снижен до 7%», – говорится в сообщении регулятора и подчеркивается, что это станет одним из долгосрочных факторов развития рынка ипотеки.

При этом вступление в силу отдельных требований к пенсионным фондам Банк России откладывает на более поздние сроки, «чтобы уменьшить последствия пандемии и избежать распродаж активов по сниженным ценам». Например, сокращение лимитов концентрации вложений в активы одного эмитента переносится на 1 июля 2021 г., а распространение лимита на активы с дополнительным уровнем риска, приобретенные до введения новых правил, – на начало 2024 г.

Директор департамента риск-менеджмента АО «Ай кью джи управление активами» Александр Баранов обращает внимание, что Банк России впервые выделил специальный подкласс вечных облигаций. Раньше таких облигаций российские компании не выпускали, но в этом году бессрочные долговые бумаги выпустили РЖД и «Газпром», так что тема стала актуальной. А поскольку вечные облигации близки по своей природе к подклассу субординированных облигаций кредитных учреждений, ЦБ установил для них аналогичные ограничения, пояснил Баранов.

Что касается новых требований по применению рейтингов, эксперт отмечает, что существуют примеры, когда кредитный рейтинг, присвоенный эмитенту, оказывается на несколько ступеней выше рейтинга конкретного выпуска субординированных облигаций. «Таким образом, первичным в оценке кредитного качества, конечно, является рейтинг выпуска облигаций, что и нашло свое отражение в соответствующем нормативном акте Банка России. Я считаю, что с учетом оценки кредитных рисков это правильное решение», – заключает Баранов.

Также он подчеркивает, что, сокращая определенные группы активов в портфелях НПФ для снижения риска концентрации, Центробанк «дает пенсионным фондам комфортное время на постепенное приведение своих портфелей в соответствие с требованиями – чтобы не принуждать их к паническим продажам и не создавать эффект рыночной просадки стоимости соответствующих активов».

Сергей Хестанов, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, говоря о сокращении лимита на инвестирование в активы с дополнительным уровнем риска, отмечает, что многолетний тренд снижения ставок уже давно оказывает давление на пенсионные системы во всем мире и это вынуждает регулятора расширять список долговых инструментов за счет более рисковых и доходных. «Однако, судя по сокращению лимита с 2025 г., примерно к этому времени регулятор ждет роста процентных ставок, – говорит Хестанов. – После кризиса 2008 г. процентным ставкам потребовалось более пяти лет для нормализации, поэтому дата сокращения лимита на рискованные бумаги – 2025 г. – выглядит разумной».

Управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Александра Веролайнен называет выделение ипотечных ценных бумаг из рискового лимита «долгожданным событием для рынка». «Регулирование инвестиций пенсионных резервов исторически было менее зарегламентированным, – отмечает эксперт. – Однако постепенное сближение правил инвестирования пенсионных накоплений и резервов приводит к унификации подходов. А введение подобного отдельного лимита в пенсионных накоплениях, наоборот, расширило инвесторскую базу ипотечных ценных бумаг».

По словам старшего директора рейтингов инвестиционных посредников и инфраструктуры финансового рынка Национального рейтингового агентства Юрия Ногина, выделение ипотечных ценных бумаг в отдельный класс достаточно давно лоббировалось со стороны Дом.РФ и многие НПФ с этим согласны. «Облигации, обеспеченные ипотечными закладными высокого качества, с высоким кредитным рейтингом плохо сочетались с лимитом на ценные бумаги повышенного риска, – считает Ногин. – При этом выделение отдельного класса актива вряд ли приведет к резкому росту вложений НПФ в этот инструмент, поскольку он достаточно сложен для учета и оценки его справедливой стоимости».