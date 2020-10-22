Печальные новости о состоянии Ефремова в СИЗО

Ранее защита Ефремова обжаловала приговор суда. Сразу после этого артист снова отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, поскольку оказался недоволен его работой.

Ранее защита Ефремова обжаловала приговор суда

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева навестила осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова в СИЗО. Позже она рассказала журналистам о состоянии актера.

Согласно решению Пресненского суда, ближайшие восемь лет Ефремов должен провести в колонии общего режима. Пока приговор не вступил в силу, актер находится на карантине в СИЗО №5 "Водник".

Меркачева обратила внимание, что у артиста не дрожат руки. Это говорит об отсутствии у Ефремова абстинентного синдрома, который обычно появляется после продолжительного употребления спиртных напитков.



Также член ОНК отметила: с Михаилом Олеговичем уже два раза общался психолог. Несмотря на то, что состояние актера сложное, терапия не нужна

Напомним, ранее защита Ефремова обжаловала приговор суда. Сразу после этого артист снова отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, поскольку оказался недоволен его работой. Сначала юрист говорил, что это неправда, но потом все таки признался: его договор с актером закончился.

К слову, Пашаев может поплатиться за нарушение профессиональной этики правозащитника: юрист разглашал секретную информацию о деле Ефремова. Также достанется и адвокату семьи погибшего в ДТП Александру Добровинскому.

Источник: novostinedeli24.com