Жарили сосиски на Вечном огне под песню "Хавчик" четверо в парке Победы. Смотрите видео

Одно из них задержали. Ему 23 года. Делом заинтересовались прокуратура и СКР Чувашии.

Жарившего еду на Вечном огне чебоксарца поймали: "Я здесь за сосиски"

Полицейские задержали одного из молодых людей, жаривших сосиски на Вечном огне в Чебоксарах. Об этом сообщают на сайте МВД по Чувашии.

Вечером 21 октября в парке Победы в Чебоксарах молодые люди жарили сосиски на Вечном огне. Свои противоправные действия нарушители снимали на видео под популярную песню "Хавчик". Позже инцидентом заинтересовались в прокуратуре, где начали проверку по данному факту. А уже через пару часов стало известно, что одного из предполагаемых злоумышленников удалось задержать. В МВД опубликовали видео.

- В отдел полиции за что доставлены?

- За сосиски.

Известно, что молодому человеку 23 года. Материалы проверки уже переданы в СУ СКР по Чувашии.

