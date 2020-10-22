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Жарили сосиски на Вечном огне под песню "Хавчик" четверо в парке Победы. Смотрите видео

20:52 22.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Одно из них задержали. Ему 23 года. Делом заинтересовались прокуратура и СКР Чувашии.

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Жарившего еду на Вечном огне чебоксарца поймали: "Я здесь за сосиски"

Полицейские задержали одного из молодых людей, жаривших сосиски на Вечном огне в Чебоксарах. Об этом сообщают на сайте МВД по Чувашии.

Вечером 21 октября в парке Победы в Чебоксарах молодые люди жарили сосиски на Вечном огне. Свои противоправные действия нарушители снимали на видео под популярную песню "Хавчик". Позже инцидентом заинтересовались в прокуратуре, где начали проверку по данному факту. А уже через пару часов стало известно, что одного из предполагаемых злоумышленников удалось задержать. В МВД опубликовали видео.

- В отдел полиции за что доставлены?

- За сосиски.

Известно, что молодому человеку 23 года. Материалы проверки уже переданы в СУ СКР по Чувашии.

вечный огонь противоправные действия снимали на видео сосиски
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