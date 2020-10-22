Суд смягчил наказание Михаилу Ефремову за смертельное ДТП

Защита потерпевших назвала приговор актеру справедливым. Адвокаты Ефремова настаивали на отмене реального срока. В ближайшие дни его этапируют в колонию общего режима.

Суд счел смягчающим обстоятельством тот факт, что актер выплатил компенсации потерпевшей стороне

Мосгорсуд снизил Михаилу Ефремову срок наказания до 7,5 года колонии. Защита потерпевших назвала приговор актеру Ефремову справедливым.

Московский городской суд смягчил приговор Михаилу Ефремову с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости.

Защита добивалась замены реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы. Прокуратура выступала за то, чтобы изначальный приговор оставить без изменений.

Суд счел смягчающим обстоятельством тот факт, что актер выплатил компенсации потерпевшей стороне. Кроме того, в постановлении суд отказал в признании потерпевшими по делу гражданской жены погибшего в ДТП Ирины Стерховой и фирмы-владелицы автомобиля Lada "Стоун XXI".

В ближайшие несколько недель артиста этапируют в колонию.

Дело Михаила Ефремова

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).

Однако во время слушаний по делу артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. Адвокат Эльман Пашаев пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.

Пресненский суд 8 сентября признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. От услуг Пашаева актер отказался.