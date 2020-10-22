Путин: Испытываю гордость за Россию и ее граждан

По словам президента, в пандемию он испытал это чувство "за их готовность делать друг для друга все возможное", особенно за медиков.

Путин в четверг по видеосвязи участвует в заседании дискуссионного клуба "Валдай"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытывает гордость за Россию, за граждан и их готовность делать друг для друга все возможное.

Путин в четверг по видеосвязи участвует в заседании дискуссионного клуба "Валдай", сообщает сайт Кремля.

"Я в очередной раз в самые тяжелые моменты развития пандемии испытал и, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию, за наших граждан, за их готовность делать друг для друга все возможное", - сказал Путин на заседании.

"И конечно, прежде всего - за наших врачей, медсестер, работников скорой помощи, за всех без исключения, на ком держится отечественная система здравоохранения", - добавил президент.