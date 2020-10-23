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"Глупейшими людьми" считают нас в России, уверен Трамп

09:00 23.10.2020 Фото: pixabay.com
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Президент связал это с политическими скандалами.

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Трамп считает, что в России придерживаются невысокого мнения о США

Президент США Дональд Трамп считает, что в России придерживаются невысокого мнения относительно США в свете политических скандалов. Соответствующее заявление американский лидер сделал, выступая в среду на предвыборном митинге в штате Северная Каролина.

Президент США в своем выступлении затронул тему скандальной электронной переписки сына кандидата на высший государственный пост от демократов Джозефа Байдена, выдержки из которой опубликовала на прошлой неделе газета New York Post. В частности, Трамп вновь подверг критике председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса демократа Адама Шиффа, который высказывал мнение о том, что разведывательное сообщество якобы считает ноутбук и электронную переписку Хантера Байдена составной частью российской дезинформационной кампании.

"[История] с ноутбуком - это просто катастрофа", - подчеркнул Трамп, выступая перед своими сторонниками. "Шифф говорит, что это сделала Россия, - продолжил президент. - О, Россия, Россия < ...> Они, наверное, считают нас глупейшими людьми".

Из указанной переписки следует, что Хантер Байден мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой он входил, встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. Байден-старший, занимая данный пост, выступал с призывом уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma. Это дало республиканцам повод обвинить Байдена-старшего и его сына в причастности к коррупции.

Ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что разведывательное сообщество не имеет оснований считать скандал вокруг переписки сына Байдена составной частью кампании дезинформации, якобы исходящей со стороны России. Госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что у него есть все основания считать совершенно верными выводы Рэтклиффа.

Обвинения Байдена в коррупции
Трамп в свете публикации New York Post обвинил Байдена во лжи и причастности к коррупции. По словам республиканца, неоднократные заявления Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером о его деловых связях, были ложью. Трамп назвал Байдена коррумпированным политиком, которому нельзя претендовать на пост президента.

Штаб Байдена ранее сообщил, что он, согласно официальным графикам демократа за прошлые годы, не встречался с представителем Burisma. Однако помощник политика признал, что краткая встреча Байдена с сотрудником украинской компании была технически возможна, но крайне маловероятна.

Тема предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России в 2016 году. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше сообщений о якобы имеющих место попытках Москвы вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения не имеют ничего общего с правдой.

Источник: ТАСС

выборы коррупция сша Дональд Трамп
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