Какой сегодня праздник? Самые интересные события и важные даты на 23 октября 2020 в России и мире

• День гаражиста
• День отбрасывания хвоста
• День работников рекламы (День рекламщика)
• День памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии
• Собор Волынских святых
• День рождения плеера iPod (iPod Day)
• День моля (Mole Day)
• День осведомлённости о синдроме Кабуки (Kabuki Syndrome Awareness Day)
• День организаторов мероприятий (Event Organizers Day)
• День осведомлённости о синдроме внезапной смерти при эпилепсии (SUDEP Action Day)
• День памяти святителя Иннокентия Пензенского
• Праздник иконы Божией Матери Акафистная Зографская (Предвозвестительница)
• Католический праздник святого Иоанна Капистрана (Feast of Saint John of Capistrano)
• День «Шлёпни надоедливого коллегу» (Slap Your Annoying Coworker Day) - США
• День бостонского кремового торта (National Boston Cream Pie Day) - США
• День освобождения - Египет
• День консервирования (National Canning Day) - США
• День лётчика (Dia do Aviador) - Бразилия
• День Пениамина (Peniamina Gospel Day) - Ниуэ
• День Чулалонгкорна (Chulalongkorn Day) - Таиланд
• День македонской революционной борьбы (Day of the Macedonian Revolutionary Struggle) - Северная Македония • День победы и освобождения (Liberation Day) - Ливия
• День Парижских мирных соглашений (Commemoration of the Paris Peace Agreements) - Камбоджа
• День кроксов (National Croc Day) - США
• День помощника юриста (National Paralegal Day) - США
• День доктора (Dia del Medico) - Мексика
• День «Ласточки вылетают из Сан-Хуан-Капистрано» (Swallows Depart from San Juan Capistrano Day) - США
• Маха Аштами (Maha Ashtami) - Индия
• День клиентов аптеки (National Pharmacy Buyer Day) - США
• День региона Хокс-Бей (Hawke`s Bay Anniversary Day) - Новая Зеландия
• Именины у Амвросия, Андрея, Евлампия, Фёдора, Василия
• День Евлампия (Евлампий Зимоуказатель)
Важные даты
1748 – завершено строительство первой в Российской империи химической лаборатории, основанной М. В. Ломоносовым.
1769 – трёхколёсная паровая повозка – предок автомобиля – впервые развивает скорость в 4,5 км/ч.
1814 – сделана первая в Европе пластическая операция
1877 – в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. произошло сражение при Деве-Бойну между войсками русской императорской армиии и армией Османской империи.
1914 - в Москве открыто Щукинское театральное училище.
1914 - в Москве И. А. Рубинский построил тренажёр для обучению пилотированию самолёта.
1937 – начался 812-дневный арктический дрейф советского ледокола «Георгий Седов».
1958 – Борис Пастернак назван лауреатом Нобелевской премии по литературе.
1974 – в Вене 75-я сессия МОК приняла решение о проведении XXII Олимпийских игр в столице СССР Москве.
1984 – пленум ЦК КПСС принял программу переброски на юг сибирских рек.
2002 - террористами захвачены около 800 заложников в Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла «Норд-Ост».
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend