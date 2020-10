Какой сегодня праздник? Самые интересные события и важные даты на 23 октября 2020 в России и мире

День отбрасывания хвоста 23 октября

• День гаражиста

• День отбрасывания хвоста

• День работников рекламы (День рекламщика)



• Международный день снежного барса (International Snow Leopard Day)• День памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии• Собор Волынских святых• День рождения плеера iPod (iPod Day)• День моля (Mole Day)• День осведомлённости о синдроме Кабуки (Kabuki Syndrome Awareness Day)• День организаторов мероприятий (Event Organizers Day)• День осведомлённости о синдроме внезапной смерти при эпилепсии (SUDEP Action Day)• День памяти пpеподобного Амвросия Оптинского• День памяти святителя Иннокентия Пензенского• Праздник иконы Божией Матери Акафистная Зографская (Предвозвестительница)• Католический праздник святого Иоанна Капистрана (Feast of Saint John of Capistrano)• День «Шлёпни надоедливого коллегу» (Slap Your Annoying Coworker Day) - США• День бостонского кремового торта (National Boston Cream Pie Day) - США• День освобождения - Египет• День консервирования (National Canning Day) - США• День республики, День памяти венгерского восстания - Венгрия• День лётчика (Dia do Aviador) - Бразилия• День Пениамина (Peniamina Gospel Day) - Ниуэ• День Чулалонгкорна (Chulalongkorn Day) - Таиланд• День македонской революционной борьбы (Day of the Macedonian Revolutionary Struggle) - Северная Македония • День победы и освобождения (Liberation Day) - Ливия• День Парижских мирных соглашений (Commemoration of the Paris Peace Agreements) - Камбоджа• День кроксов (National Croc Day) - США• День помощника юриста (National Paralegal Day) - США• День телеведущих ток-шоу (National TV Talk Show Host Day) - США• День доктора (Dia del Medico) - Мексика• День «Ласточки вылетают из Сан-Хуан-Капистрано» (Swallows Depart from San Juan Capistrano Day) - США• Маха Аштами (Maha Ashtami) - Индия• День клиентов аптеки (National Pharmacy Buyer Day) - США• День региона Хокс-Бей (Hawke`s Bay Anniversary Day) - Новая Зеландия• Именины у Амвросия, Андрея, Евлампия, Фёдора, Василия• День Евлампия (Евлампий Зимоуказатель)

Важные даты

1748 – завершено строительство первой в Российской империи химической лаборатории, основанной М. В. Ломоносовым.

1769 – трёхколёсная паровая повозка – предок автомобиля – впервые развивает скорость в 4,5 км/ч.

1814 – сделана первая в Европе пластическая операция

1877 – в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. произошло сражение при Деве-Бойну между войсками русской императорской армиии и армией Османской империи.

1914 - в Москве открыто Щукинское театральное училище.

1914 - в Москве И. А. Рубинский построил тренажёр для обучению пилотированию самолёта.

1937 – начался 812-дневный арктический дрейф советского ледокола «Георгий Седов».



1956 – в Венгрии началось антисоветское восстание.1958 – Борис Пастернак назван лауреатом Нобелевской премии по литературе.1974 – в Вене 75-я сессия МОК приняла решение о проведении XXII Олимпийских игр в столице СССР Москве.1984 – пленум ЦК КПСС принял программу переброски на юг сибирских рек.2002 - террористами захвачены около 800 заложников в Театральном центре на Дубровке во время представления мюзикла «Норд-Ост».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend