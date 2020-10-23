Обманным путем лишись всей недвижимости вдовы и дочери актера Баталова, дело взял под контроль Бастрыкин

Вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

Вдова и дочь актера признаны потерпевшими.

В эфире одного из федеральных каналов вновь освещалась ситуация в семье Алексея Баталова. Знакомые семьи и эксперты в студии обсуждали, что вдова и дочь актера стали жертвами мошенничества. В частности, сообщалось об угрозах, поступающих в их адрес, а также о сборе средств от имени семьи актёра на фестиваль имени Алексея Баталова во Владимире, который, как выяснилось, в этом году не состоится.

В связи с большим общественным резонансом и новыми подробностями, озвученными в СМИ, Александр Бастрыкин поручил подчиненным тщательно изучить данные обстоятельства и незамедлительно доложить о ходе расследования уголовного дела.

Напомним, что ранее следственными органами ГСУ СК России по городу Москве на основании материалов ГУ МВД России по городу Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По данным следствия, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

Следствием вдова и дочь актера признаны потерпевшими, запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. Также проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса.

В настоящее время проводится почерковедческая судебная экспертиза.

Источник: Следком