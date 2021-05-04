Дату отключения тепла в квартирах Новосибирска перенесли. В Бердске батареи остыли
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Дату отключения тепла в квартирах Новосибирска перенесли. В Бердске батареи остыли

8:22:025/4/2021Фото: flickr
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С 11 мая в Новосибирске начнутся отключения горячей воды из-за проведения испытаний теплосетей.

В Новосибирске жители ожидают скорого окончания отопительного сезона

5-6 мая новосибирцы узнают точную дату отключения отопления в своих квартирах. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска. Ранее была информация о том, что с 5 мая в домах уже не будут греть батареи, однако, позже было заявлено о переносе окончания отопительного сезона.

В Бердске отопление уже отключено. Евгений Шестернин подписал соответствующее постановление - завершить отопительный сезон 4 мая, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Что и было сделано. С утра вторника в бердских квартирах остыли батареи. Пока жалоб от горожан не поступало. Напротив, бердчане отмечают, что стало намного комфортнее.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирске на 11 мая запланировано начало испытаний теплосетей, в результате чего жителям начнут отключать горячую воду.

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