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Как поменять сим-карту в телефоне: что нужно и в каких случаях

14:08 23.10.2020 Фото: pxhere
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Большинство россиян после покупки нового телефона просто переставляют в него sim-карточку с устаревшей модели. При этом только 2% пользователей заменяют «симки». Как делать лучше?

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Размер памяти сим-карт невелик, хотя в последних моделях помещается в 2 раза больше информации

Чаще всего замену сим-карты люди делают из-за приобретения нового телефона с новым форматом слота для сим-карты - microSIM, miniSIM или nanoSIM подбираются конкретно под определенную модель смартфона. Но это не единственная ситуация, когда симку лучше заменить и облегчить себе жизнь.

1. Отвратительная связь

Вам кажется, что связь вашего мобильного оператора стала некачественной. Вы даже себе представить не можете, что дело не в вышках, а вашей сим-карте. Еще и батарея быстро садится? Скорее всего ваша симка повреждена. Замените ее и проблемы со связью исчезнут.

2. Сим-карта не поддерживает формат 4G

В этом случае вы не сможете в полной мере воспользоваться функционалом практически любого мобильного приложения, которому нужно разрешение для работы с видеокамерой или для видеоконференции. Выход - менять карту на более современную.

3.Некуда записывать номера абонентов

Размер памяти sim-карт и так невелик, но в последних моделях объем ее в 2 раза больше. На современную симку можно записать 250 контактов абонентов. Кроме того сегодня можно создавать карточку абонента - все его номера: домашний, мобильный, рабочий, а также адрес электронной почты, адрес в скайпе и прочую информацию.

Для замены сим-карты вам всего лишь потребуется ваш паспорт. Процедура эта совсем не сложная и, практически, мгновенная. Вам нужно добраться до офиса вашего мобильного оператора, предъявить паспорт и заявить о желании заменить сим-карту на новую. Эта услуга предоставляется бесплатно и вы практически сразу сможете пользоваться новой сим-картой.

Избавьте себя от проблем и нервотрепок - замените симку на новую и общайтесь с удовольствием!

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