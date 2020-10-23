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Платная парковка у ТЦ "Орбита" на месте фекального потопа появилась в Бердске. Владелец заплатил 3,3 млн рублей за 10 лет власти

14:46 23.10.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Такая начальная сумма была на аукционе. В конце июня на этом месте прорвало канализационную трубу, фекальные стоки начали выходить наружу.

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Стоянку уже оборудовали

Новая парковка появилась на месте, где летом 2020 года произошел фекальный потом. Тогда было объявлено ЧС из-за коммунальной аварии. В конце июня на этом месте прорвало канализационную трубу, фекальные стоки начали выходить наружу. Устранить аварию быстро не удалось, так как сети лежат глубоко под землей в месте скопления грунтовых вод. Провал угрожал фундаментам соседних многоэтажек из-за сильного обводнения грунта. 15 августа на объект вышел подрядчик, началась замена трубы и колодцев.

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Из-за аварии в городе ввели ЧС летом 2020-го

А уже сегодня, 23 октября, на пустыре появилась платная автостоянка. Здесь же и размещен вагончик для сторожа. Напомним, это место в Космическом микрорайоне Бердска отдавали по аукциону под автостоянку. Соответствующее постановление подписал 31 августа 2020 года глава города Евгений Шестернин. Под временную стоянку транспорта отвели 3 829 кв. метров земли рядом с торговым центром «Орбита». С учетом разрешенного использования территории здесь запрещено строительство зданий и сооружений. Поэтому ее решили использовать под стоянку автомобилей.

Аукцион состоялся на 7 октября 2020-го. Начальная цена торгов - 332 098 рублей. Стоимость такой годовой аренды, судя по постановлению главы города, основана на выводах отчета, выполненного ООО «Центр оценки» в начале июля. Шаг аукциона 3% от начального размера цены - 9 962 рубля. Сумма задатка составляет 90% от суммы начального размера выкупа участка - 298 888 рублей.

Договор аренды земли заключили на 10 лет для размещения временной автостоянки без права строительства жилых и нежилых объектов, изменения целевого назначения. Победитель аукциона заплатил по первоначальному договору за все время аренды 3,3 млн рублей.

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Новая парковка у торгового центра "Орбита"
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На парковке уже появились автомобили
аренда потоп стоянка фекальный
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