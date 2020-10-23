Платная парковка у ТЦ "Орбита" на месте фекального потопа появилась в Бердске. Владелец заплатил 3,3 млн рублей за 10 лет власти

Такая начальная сумма была на аукционе. В конце июня на этом месте прорвало канализационную трубу, фекальные стоки начали выходить наружу.

Стоянку уже оборудовали

Новая парковка появилась на месте, где летом 2020 года произошел фекальный потом. Тогда было объявлено ЧС из-за коммунальной аварии. В конце июня на этом месте прорвало канализационную трубу, фекальные стоки начали выходить наружу. Устранить аварию быстро не удалось, так как сети лежат глубоко под землей в месте скопления грунтовых вод. Провал угрожал фундаментам соседних многоэтажек из-за сильного обводнения грунта. 15 августа на объект вышел подрядчик, началась замена трубы и колодцев.

Из-за аварии в городе ввели ЧС летом 2020-го

А уже сегодня, 23 октября, на пустыре появилась платная автостоянка. Здесь же и размещен вагончик для сторожа. Напомним, это место в Космическом микрорайоне Бердска отдавали по аукциону под автостоянку. Соответствующее постановление подписал 31 августа 2020 года глава города Евгений Шестернин. Под временную стоянку транспорта отвели 3 829 кв. метров земли рядом с торговым центром «Орбита». С учетом разрешенного использования территории здесь запрещено строительство зданий и сооружений. Поэтому ее решили использовать под стоянку автомобилей.

Аукцион состоялся на 7 октября 2020-го. Начальная цена торгов - 332 098 рублей. Стоимость такой годовой аренды, судя по постановлению главы города, основана на выводах отчета, выполненного ООО «Центр оценки» в начале июля. Шаг аукциона 3% от начального размера цены - 9 962 рубля. Сумма задатка составляет 90% от суммы начального размера выкупа участка - 298 888 рублей.

Договор аренды земли заключили на 10 лет для размещения временной автостоянки без права строительства жилых и нежилых объектов, изменения целевого назначения. Победитель аукциона заплатил по первоначальному договору за все время аренды 3,3 млн рублей.

_____________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Новая парковка у торгового центра "Орбита"