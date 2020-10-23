Чем опасно и уникально Голубое Полнолуние 31 октября 2020? Как себя защитить?

31 октября 2020 года нас ждет одно из самых опасных и мощных астрономических событий года — Голубая Луна. Так это явление называют, когда в одном месяце случаются сразу 2 полнолуния, но с цветом небесного тела это не связано.

31 октября до предела обострятся все внутренние конфликты, страхи и переживания

Бывает такое довольно редко – обычно в году 12 полнолуний, но нынешний год — високосный. Первая Голубая Луна была 2 октября и уже смогла расшатать у некоторых энергетическое поле. Астрономы считают, что негативное влияние второй Голубой Луны на людей будет еще сильнее и вызовет у них всплеск разрушительной энергии.

Все дело в том, что оказываясь в оппозиции с Солнцем, Луна плохо влияет на людей. У полнолуний очень сильная энергетика, а потому они могут расшатать психику, вызвать резкие перемены в жизни и принести несчастья.

31 октября до предела обострятся все внутренние конфликты, страхи и переживания. Многие станут вести себя агрессивно, всех критиковать, раздражаться и устраивать ссоры, полагают эксперты.

В конце октября произойдет еще несколько интересных астрономических событий. В последний день месяца можно будет наблюдать противостояние Урана. Его ожидают 31 октября в 19 часов по московскому времени. Специалисты называют эту планету «осенней» из-за ее неспешного движения на фоне созвездий. Кроме того, в эту пору Уран более крупный и яркий в отличие от других сезонов года. Зачастую Уран можно наблюдать невооруженным глазом, но в этом году рядом с ним будет находиться Луна, которая сильно засвечивает планету, поэтому рассмотреть небесное тело будет возможно только в телескоп.

Любителей астрономии привлечет метеорный поток из созвездия Ориона. Наблюдать поток Орионид можно будет вплоть до 7 ноября, а после этой даты его интенсивность уменьшится.

Источник: mr-info