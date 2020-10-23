23.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Заболел COVID-19 лидер «Справедливой России» Сергей Миронов

17:51 23.10.2020 Фото: mironov.ru
0

Он призвал всех внимательно относиться к своему здоровью.

% name% title
Лидер «Справедливой России» Миронов заболел COVID-19

Лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов перешел на режим самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус, передает в пятницу, 23 октября, пресс-служба парламентария.

«Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции. Чувствую себя хорошо, продолжу работать дистанционно, планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам».

Также Миронов призвал всех внимательно относиться к своему здоровью.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

COVID-19 коронавирус пандемия партия Сергей Миронов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поправится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мать бросила сыновей 6 и 7 лет на заправке, чтобы проучить за плохое поведение
19:51 23-10-2020
Мать бросила сыновей 6 и 7 лет на заправке, чтобы проучить за плохое поведение
Как распознать зараженного COVID-19, рассказал доктор Комаровский
19:41 23-10-2020
Как распознать зараженного COVID-19, рассказал доктор Комаровский
В 20, 30, 40 и 50 лет: Какое похмелье в разном возрасте
19:26 23-10-2020
В 20, 30, 40 и 50 лет: Какое похмелье в разном возрасте
Кормить полуфабрикатами школьников и поддержать производителе детской еды предложил Онищенко
19:24 23-10-2020
Кормить полуфабрикатами школьников и поддержать производителе детской еды предложил Онищенко
Путин предостерег регионы от жесткого карантина ради сохранения доходов россиян 2
19:06 23-10-2020
Путин предостерег регионы от жесткого карантина ради сохранения доходов россиян
С Днем автомобилиста поздравил работников общественного транспорта губернатор Новосибирской области
18:54 23-10-2020
С Днем автомобилиста поздравил работников общественного транспорта губернатор Новосибирской области
Люди с какими болезнями в 10 раз чаще заражаются COVID-19, ответила Голикова
18:33 23-10-2020
Люди с какими болезнями в 10 раз чаще заражаются COVID-19, ответила Голикова
Лунный календарь красоты и здоровья на 23-31 октября 2020 года
18:29 23-10-2020
Лунный календарь красоты и здоровья на 23-31 октября 2020 года
Попало на видео падение человека с моста на автомобиль. Упавший и машина разбиты
18:10 23-10-2020
Попало на видео падение человека с моста на автомобиль. Упавший и машина разбиты
Избил до смерти 23-летнего помощником прокурора бывший спецназовец со своим другом. Какой срок им грозит?
18:02 23-10-2020
Избил до смерти 23-летнего помощником прокурора бывший спецназовец со своим другом. Какой срок им грозит?