Заболел COVID-19 лидер «Справедливой России» Сергей Миронов

Он призвал всех внимательно относиться к своему здоровью.

Лидер «Справедливой России» Миронов заболел COVID-19

Лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов перешел на режим самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус, передает в пятницу, 23 октября, пресс-служба парламентария.

«Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции. Чувствую себя хорошо, продолжу работать дистанционно, планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам».

Также Миронов призвал всех внимательно относиться к своему здоровью.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.