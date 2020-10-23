Антирекорд: На вторую волну пришелся максимальный суточный прирост заразившихся COVID-19 в Новосибирской области. Где еще хуже?

По итогам недели регион покинул тройку самых «благополучных» в Сибири с наиболее низкой скоростью распространения COVID-19. Также область больше не входит в ТОП-20 российских субъектов с самым малым приростом заболеваемости.

Показатель прироста заболевших — один из ключевых в оценке эпидемической картины

На неделе в Новосибирской области зарегистрирован самый большой суточный прирост заболевших коронавирусом с начала эпидемии. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитал статистику за неделю — с 17 по 23 октября.

На 23 октября показатель прироста количества жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области — 8%. За неделю он прибавил 2 пункта и сравнялся с общим показателем по России.

Показатель прироста заболевших — один из ключевых в оценке эпидемической картины. На него, в числе прочих, ориентируется Роспотребнадзор, давая региональным властям рекомендации о снятии ограничений или введении послаблений режима при эпидемии.

На 23 октября на территории Новосибирской области выявлено 15 861 новый случай коронавирусной инфекции. За неделю заболели 1 166 человек. Регион преодолел порог в 15 тысяч заболевших. Самый большой количественный прирост зарегистрированных случаев заболевания в регионе за отчетный период зафиксирован 21 октября — 186 человек за сутки. Это абсолютный «антирекорд» с начала эпидемии.

По итогам недели Новосибирская область покинула тройку самых «благополучных» субъектов СФО с наиболее низкой скоростью распространения COVID-19. Также Новосибирская область больше не входит в ТОП-20 российских регионов с самым малым приростом заболеваемости.

Индекс прироста заболевших в целом по СФО увеличился на 1 пункт за неделю и равен 9%. Таким образом, ситуация в СФО хуже, чем в Новосибирской области. Сибирь опустилась на 4-е место среди федеральных округов.

«Антилидерство» среди сибирских регионов удерживает Республика Алтай, где показатель — 23%. 2-е место занимает Томская область (13%). 3-е место: Республика Хакасия (12%). Самый низкий прирост заболеваемости в Сибири показывает республика Тыва — всего 5%. Средний темп прироста в СФО увеличился до 1,3% в день (1,1% неделей ранее). Единственный регион, где средний темп прироста снизился, — Кемеровская область, с 1,5% на прошлой неделе до 1,4% на этой. В остальных регионах Сибири отмечается рост эпидемии — от 0,1% до 1% в день.

По РФ общий показатель прироста остается равен 8%. ИЦК отмечает, что планку в 24 000 заболевших на неделе преодолел Красноярский край, в 22 000 - Иркутская область, в 17 000 – Алтайский край, Новосибирская область перешла планку в 15 000, в 14 000 – Омская область, в 13 000 – Кемеровская область, в 10 000 — Томская область.