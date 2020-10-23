Фекальная река средь Микрорайона Бердска

Фото прислали на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 жители.

Прорыв канализации 23 октября в домах в Микрорайоне, 9 и 7 Бердска произошел потом - прорвало канализацию. Фото прислали на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 жители. Прорыв канализации Прорыв канализации

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Еще бегут реки? Ответить