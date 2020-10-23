23 октября в домах в Микрорайоне, 9 и 7 Бердска произошел потом - прорвало канализацию. Фото прислали на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 жители.
Фекальная река средь Микрорайона Бердска
23:26 23.10.2020
Фото прислали на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 жители.
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