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Фекальная река средь Микрорайона Бердска

23:26 23.10.2020 Фото: Читателя Курьер.Среда.Бердск
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Фото прислали на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 жители. 

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Прорыв канализации

23 октября в домах в Микрорайоне, 9 и  7 Бердска произошел потом - прорвало канализацию. Фото прислали на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 жители.

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Прорыв канализации
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Прорыв канализации
канализация прорыв канализации
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