На какую дату выпадает Дмитриевская родительская суббота по церковному календарю в 2020 году

Православные церковные календари содержат не только дни почитания икон, святых, даты постов, но и когда принято поминать усопших.

Будучи на кладбище нельзя оставлять на могилах усопших пищу, сигареты или алкоголь

Православные церковные календари содержат не только дни почитания икон, святых, даты постов, но и когда принято поминать усопших. Одним из таких дней является Дмитриевская родительская суббота, которая в 2020 году отмечается 7 ноября. С данной датой связано множество запретов, которые следует соблюдать прихожанам и священнослужителям. Также с этим днём связаны некоторые народные традиции.

Что представляют собой родительские субботы в православии

Согласно церковным традициям, родительскими субботами принято называть дни, которые являются специально отведёнными для того, чтобы помянуть тех усопших христиан, что не грешили при жизни и попали Божье царство. Православная вера предполагает, что лучшим поминанием человека является чтение молитвы. Это означает, что посещение могилы может быть необязательным и не является грехом, если нет такой возможности.

Название «родительские субботы» было выбрано не случайно. Этому способствовали традиции восточных славянских народов, согласно которым умерших родственников принято называть «родителями». Молитва, традиционно читающаяся дни поминания обращается в первую очередь к матерям и отцам. Также родительские субботы бывают разные: Троицкие, Вселенские, Мусопустные и многие другие. Они отличаются друг от друга тем, кого в них принято поминать.

Например, во время Вселенской родительской субботы принято читать молитву для поминания всех, кто был крещён. В дату Мясопустной субботы молятся для того, чтобы помочь умершим в их загробной жизни. В Троицкую родительскую субботу поминают тех, кто умер несвоевременно и будучи несчастливым.

Кого принято поминать во время Дмитриевской родительской субботы

Православным верующим во время Дмитриевской родительской субботы 7 ноября 2020 года принято молиться для того, чтобы помянуть усопших предков. Данный день является завершающим поминальным днём в году. Во время Дмитриевской субботы подразумевается, что после чтения молитвы Бог простит тех людей, которые совершили греховные поступки при жизни, и пустит их в Царство Небесное.

Восточные славянские народы начали проводить данный день в XIV веке, после того как произошла Куликовская битва, во время которой московский князь Дмитрий Донской и его войско смогли в неравной битве одолеть Мамаеву Орду. С тех пор народные традиции предполагают совершение панихиды не только над усопшими родственниками, но и над павшими русскими войнами.

Согласно традициям, в день Дмитриевской субботы с самого утра нужно сделать домашнюю уборку, после чего посетить церковную службу. После этого в обеденное время христиане должны навестить могилы усопших предков. Когда солнце зайдёт за горизонт, необходимо собраться всей семьёй и провести поминальный ужин.

Что нельзя делать православным в день Дмитриевской родительской субботы

Существует несколько запретов, которые следует соблюдать православному христианину в день Дмитриевской родительской субботы 7 ноября 2020 года. В первую очередь следует правильно вести себя в домашнем быту. Нельзя позволять бранных и матерных слов, вспоминать плохие вещи о тех, кто уже умер, а также употреблять спиртные напитки, что является большим грехом.

Будучи на кладбище нельзя оставлять на могилах усопших пищу, сигареты или алкоголь. Так как плохие привычки заставляют вспоминать о недостатках человека — такой поступок является непозволительным. Работать и заниматься любым трудом, кроме домашних дел — возбраняется. Согласно правилам в этот день нужно посвятить всё свободное время панихиде. Также нельзя поминать тех, кто не был крещён.

Источник: 1rre.ru