24.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Еду из ресторана возят в СИЗО Ефремову, осужденному на 7,5 лет за смертельное ДТП

10:29 24.10.2020 Фото: Википедии
1 0

В VIP-камере у актера есть все необходимое для комфортной жизни: отдельный санузел, холодильник, столик для приема пищи. Этапирование в колонию может задержаться из-за коронавируса.

% name% title
Михаилу Ефремову возят еду в СИЗО из ресторана

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в центре Москвы, после приговора отбывает наказание в вип-камере СИЗО-5 «Водник». Осужденный артист заказывает еду в ресторане, пренебрегая тюремной пищей.

«Питается Ефремов не так, как остальные заключенные — ему позволяют заказывать еду из ресторанов. Актер ежедневно оформляет себе доставку», — сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на свой источник. Собеседник издания утверждает, что еда, которую готовят в «Воднике», его не устраивает.

В перерывах между приемом пищи, по словам источника, Ефремов отдыхает — спит, читает или прогуливается на свежем воздухе. На прогулку актеру ежедневно отводится по два часа. Сообщается, что в камере у Ефремова есть все необходимое для комфортной жизни: отдельный санузел, холодильник, столик для приема пищи.

Между тем члены ОНК сообщают, что Ефремов отказывается от общения с ними. Как написала в Facebook.член комиссии Марина Литвинович, актер «очень расстроен, поэтому не хочет никого видеть». Актера могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Однако накануне адвокат актера Роман Филиппов отметил, что в исправительных учреждениях сейчас карантин из-за коронавируса, что может затянуть сроки

Мосгорсуд 22 октября снизил Михаилу Ефремову срок наказания на полгода. Таким образом, актер, виновный в ДТП с гибелью человека, должен провести в колонии 7,5 лет. На суде артист заявил, что готов бросить пить, а также пообещал установить памятник погибшему в ДТП Сергею Захарову.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8тиюня в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель второй машины Сергей Захаров. Экспертиза установила, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

бросить пить ДТП коронавирус погиб водитель приговор ресторан Михаил Ефремов Марина Литвинович
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько отсидит из назначенного срока?

Аноним, 24 октября 2020 10:38
У нас Голубеву возили еду, ни кого не смущало

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Жуткие кадры смертельного ДТП: погибли 2 детей и 2 взрослых из Toyota Noah при столкновении с автобусом на трассе Р-255 под Новосибирском
13:08 24-10-2020
Жуткие кадры смертельного ДТП: погибли 2 детей и 2 взрослых из Toyota Noah при столкновении с автобусом на трассе Р-255 под Новосибирском
В каких местах есть максимальный риск заразиться коронавирусом, назвал эксперт
12:55 24-10-2020
В каких местах есть максимальный риск заразиться коронавирусом, назвал эксперт
Заплатят 20 тыс. евро за переезд в Италию. Какие условия для переселенцев?
12:43 24-10-2020
Заплатят 20 тыс. евро за переезд в Италию. Какие условия для переселенцев?
Какие продукты подорожают к Новому году, назвали эксперты
12:31 24-10-2020
Какие продукты подорожают к Новому году, назвали эксперты
БердскНастоящий шок! Ужасает число зараженных COVID-19 за сутки на 24 октября в Бердске
12:20 24-10-2020
Настоящий шок! Ужасает число зараженных COVID-19 за сутки на 24 октября в Бердске
Сколько дней опасны пациенты с COVID-19, ответили ученые
12:08 24-10-2020
Сколько дней опасны пациенты с COVID-19, ответили ученые
Заплатят 1 млн рублей за данные о пропавшей 10 лет назад дочери ее родители
11:56 24-10-2020
Заплатят 1 млн рублей за данные о пропавшей 10 лет назад дочери ее родители
Сгорели четверо детей и их мать на ночном пожаре вместе с домом. Отец выжил
11:42 24-10-2020
Сгорели четверо детей и их мать на ночном пожаре вместе с домом. Отец выжил
Очереди из машин "скорой" снова скапливаются у ковидных госпиталей в Новосибирске
11:26 24-10-2020
Очереди из машин
БердскЗима пришла в Бердск 24 октября 2020. На долго ли?
11:09 24-10-2020
Зима пришла в Бердск 24 октября 2020. На долго ли?