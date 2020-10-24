Еду из ресторана возят в СИЗО Ефремову, осужденному на 7,5 лет за смертельное ДТП

В VIP-камере у актера есть все необходимое для комфортной жизни: отдельный санузел, холодильник, столик для приема пищи. Этапирование в колонию может задержаться из-за коронавируса.

Михаилу Ефремову возят еду в СИЗО из ресторана

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в центре Москвы, после приговора отбывает наказание в вип-камере СИЗО-5 «Водник». Осужденный артист заказывает еду в ресторане, пренебрегая тюремной пищей.

«Питается Ефремов не так, как остальные заключенные — ему позволяют заказывать еду из ресторанов. Актер ежедневно оформляет себе доставку», — сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на свой источник. Собеседник издания утверждает, что еда, которую готовят в «Воднике», его не устраивает.

В перерывах между приемом пищи, по словам источника, Ефремов отдыхает — спит, читает или прогуливается на свежем воздухе. На прогулку актеру ежедневно отводится по два часа. Сообщается, что в камере у Ефремова есть все необходимое для комфортной жизни: отдельный санузел, холодильник, столик для приема пищи.

Между тем члены ОНК сообщают, что Ефремов отказывается от общения с ними. Как написала в Facebook.член комиссии Марина Литвинович, актер «очень расстроен, поэтому не хочет никого видеть». Актера могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Однако накануне адвокат актера Роман Филиппов отметил, что в исправительных учреждениях сейчас карантин из-за коронавируса, что может затянуть сроки

Мосгорсуд 22 октября снизил Михаилу Ефремову срок наказания на полгода. Таким образом, актер, виновный в ДТП с гибелью человека, должен провести в колонии 7,5 лет. На суде артист заявил, что готов бросить пить, а также пообещал установить памятник погибшему в ДТП Сергею Захарову.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8тиюня в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель второй машины Сергей Захаров. Экспертиза установила, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.