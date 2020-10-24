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Пик мощной многодневной магнитной бури приходится на 24 и 25 октября 2020. Как уберечься метеозависимым

14:41 24.10.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Полностью магнитосфера Земли будет спокойна лишь после 29 октября.

Сильная магнитная буря с 21 по 25 октября 2020 года: как избежать проблем с самочувствием
Солнечная активность порой доставляет проблемы, ведь магнитные бури не лучшим образом влияют на самочувствие. Метеорологи предупреждают о том, что с 21 по 25 октября будет магнитная буря, и рекомендуют позаботиться о своем самочувствии заранее, пишут https://dailyhoro.ru/

Влияние магнитных бурь индивидуально, и чем сильнее солнечная активность, тем больше людей чувствуют себя «не в своей тарелке». Недомогания, усталость, головные боли и прочие «радости» вряд ли обрадуют, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отнестись к своему самочувствию со всей серьезностью. Заблаговременное соблюдение рекомендаций поможет снизить неприятные ощущения, а также провести грядущие дни максимально спокойно.

Особенности магнитной бури с 21 по 25 октября 2020 года
Влияние магнитных бурь каждый воспринимает по-разному. Одни начинают чувствовать недомогание за несколько дней до самой бури, другие чувствуют слабость во время солнечной активности, а некоторые продолжают ощущать проблемы со здоровьем и после того, как буря завершилась. Поэтому так важно уже сейчас создать все условия, чтобы пережить эту неприятность и не отказываться от своих планов.

Метеорологи предупреждают о том, что уже с 20 октября начнется возмущение магнитного поля, которое продлится до 29 числа. Пик магнитной бури по прогнозам придется на 21-25 числа, однако полностью магнитосфера Земли будет спокойна лишь после 29 октября.

Ухудшение самочувствия может начаться уже с вечера 19 октября, и многие столкнутся с проблемами, связанными с головокружениями, головными болями, апатией или возбужденным состоянием. Такое положение дел можно изменить, если прислушаться к своему организму и обязательно заботиться о своем состоянии.

Как сохранить хорошее самочувствие во время магнитной бури
Соблюдение мер предосторожности поможет снизить риск обострения хронических заболеваний, а также свести к минимуму болевой синдром. Для того чтобы конец октября прошел успешно, стоит прислушаться к сигналам своего организма и придерживаться следующих рекомендаций:

избегать переутомления;
отказаться от употребления жирной и тяжелой пищи, сократить использование сахара и соли;

избегать употребления спиртосодержащих напитков, а также отказаться от дурных привычек;
создать оптимальные условия, чтобы высыпаться и отказаться от позднего отхода ко сну;
стороной обходить конфликты и агрессивно настроенных людей;
физические нагрузки также желательно сократить, заменив их легкой гимнастикой, йогой и медитациями;
уменьшить свое пребывание на открытом воздухе, однако не забывать о проветривании помещений;
не задерживаться у телевизора на длительное время, делать перерывы в работе за компьютером;
принимать водные процедуры и употреблять достаточное количество жидкости;
пить травяные настои, при условии переносимости используемых компонентов;
по возможности не садиться за руль и перенести длительные поездки.

Во время магнитных бурь недомогания могут перерасти в начало заболеваний, поэтому так важно соблюдать осторожность и при ухудшении самочувствия обращаться за советом к лечащему врачу. Не забывайте о том, что самолечение может привести к нежелательным последствиям, а в условиях повышенной опасности при пандемии контроль за здоровьем особенно важен.

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