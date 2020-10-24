История праздника и чудеса Иерусалимской иконы Божьей Матери в день ее почитания 25 октября 2020. Главные молитвы к ней.

Иерусалимская икона Божией Матери, по преданию, была написана святым апостолом и евангелистом Лукой через пятнадцать лет после Вознесения Спасителя

Иерусалимская икона Божией Матери: как она появилась?

В Россию Иерусалимский образ Божией Матери попал в год Крещения Руси в качестве подарка из Константинополя святому равноапостольному князю Владимиру, крестившемуся в городе Корсуни (нынешний Херсонес) и обвенчавшемуся там же с Анной, сестрой константинопольских императоров Василия и Константина. Дальнейшая история чудотворного образа связана с городами Киев, Новгород, Москва и – Париж, куда, по некоторым сведениям, святыня была увезена французами, захватившими в 1812 году Москву и разграбившими, осквернившими соборы, церкви Кремля. (Согласно другим сведениям, она хранится в Ватикане, но весомых доказательств как первой, так и второй версии нет).

В Крестовоздвиженском Иерусалимском ставропигиальном женском монастыре, что в селе Лукино Домодедовского района Подмосковья, и в представительстве этой обители в столице – Патриаршем подворье храма Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской заставой – 25 октября отмечается престольный праздник. Однако не всем прихожанам известна в подробностях история святыни своего храма. А обе эти истории (что в сельском монастыре, что в московской церкви) полны драматических моментов, наглядно свидетельствующих о том, как Господь через людей выражает Свою волю : «Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению» (Флп. 2, 13).

Летом 2001 года монахиня Екатерина (Чайникова) была назначена настоятельницей Крестовоздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря. Вникая в дела обители, она узнала, что чудотворную икону Божией Матери Иерусалимская возвратили в монастырь настоятель и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы из села Большое Мячково еще в 1993 году. Рассказывали также, что ее чудом удалось сохранить в годы советской власти. Кто участвовал в этом чуде, матушка Екатерина узнала чуть позже. А тогда она, новая настоятельница, увидела разрушенный Иерусалимский храм. Главная его святыня – чудотворный образ – стояла в коридоре настоятельского корпуса… Первое, что матушка Екатерина с сестрами стала делать по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, это реставрация Иерусалимского храма. Так хотелось, чтобы святыня скорее заняла свое место – там, где она была прежде!

Иерусалимская икона Божией Матери. Рассказ игумении Екатерины

Вот что рассказала сама игумения Екатерина:

– Средства на реставрацию требовались огромные. Но Святейший Патриарх Алексий сумел привлечь различные реставрационные фонды, и 25 октября 2001 года состоялось великое освящение храма. Я даже тогда пошутила на эту тему, когда мне дали приветственное слово. Сказала: «Ваше Святейшество, вот губернаторы или главы администрации отчитываются о своих первых 100 днях на новом посту. Мы тоже можем отчитаться и сообщить, что храм Иерусалимской иконы Божией Матери был восстановлен за 95 дней». Святейший Патриарх Алексий, добрый и милостивый, все понимал, и эту мою шутку он принял благосклонно. Конечно, трудиться многим пришлось днями и ночами. Иногда встреча с архитекторами назначалась, например, на два часа ночи, чтобы не торопясь, в тишине можно было детально обговорить, какой иконостас успеем сделать за двадцать дней. И ночью же рисовали наброски, эскизы, помня слова Его Святейшества, что временный иконостас он не будет освящать – только постоянный. Казалось, задача очень непростая, но к празднику в честь Иерусалимской иконы Божией Матери все было готово.

Видя столь ревностные труды настоятельницы и сестер по возрождению обители, к матушке Екатерине обратилась прихожанка довольно преклонного возраста – Зинаида Ильинична. Пришла на прием. Пожилая женщина сильно переживала, что уйдет из этой жизни и вместе с ней уйдет история о том, как удалось спасти чудотворную икону, когда в годы Великой Отечественной войны пришел приказ монастырские здания подготовить под госпиталь – очистить от того, что в них находится, и поступила команда комиссара: «Все бросить в костер!» Местночтимая икона Иерусалимской Божией Матери находилась в Крестовоздвиженском храме, превращенном в склад, где лежали запасы дров, угля, торфа. А икона, большая по размеру, написанная на кипарисовой доске, служила поддоном для складирования

дров, угля и торфа. Ликом ее положили вниз, на тыльную сторону накидывали материал для топки. Зинаида Ильинична в молодости работала в санатории ВЦСП, в который переоборудовали монастырь. Была истопником. Старший истопник (как все ее звали, баба Настя) однажды сказала: «Зинка, ты посмотри, по какой доске ходишь!» Она беззаботно ответила: «Доска и доска. Что в ней такого?» – «Да не доска это, – строго произнесла баба Настя. – Это икона Божией Матери».

Зинаида Ильинична сказала матушке, что теперь она каждый день приходит в храм, чтобы поклониться Царице Небесной и испросить у Нее прощение за то, что в молодости вольно или невольно топтала лик Божией Матери кирзовыми сапогами.

– И правда, она прожила долгую жизнь, 93 года, – продолжила игумения Екатерина, – при этом почти до самой кончины каждый день приходила на службу. Войдя в храм, клала земной поклон перед образом Царицы Небесной.

Иерусалимская икона Божией Матери. Защита святыни

…Когда во время расчистки Крестовоздвиженского храма Иерусалимскую икону Божией Матери подняли с пола и по приказу комиссара понесли в костер, старший истопник баба Настя встала на пути военных с распростертыми руками: «И меня вместе с ней туда бросьте!» По законам военного времени ее могли бы расстрелять на месте без суда и следствия, однако она не побоялась встать на защиту святыни. И мужество одной женщины, может, необразованной, может, не столь сильной физически, помогло спасти святыню. Комиссар сказал: «Делайте, что хотите, но чтобы я больше не видел икону». Баба Настя тут же позвала свою сноху, внучонка. И, по рассказу Зинаиды Ильиничны, они втроем волоком потащили икону в деревню Лукино, спрятали в стогу сена, а уже ночью стали смывать с нее грязь, принося в ведрах воду из деревенского колодца. При этом строго-настрого запретили мальчику рассказывать о месте нахождения иконы кому-то из своих товарищей или взрослых односельчан. Не сразу смогли найти священника, готового принять святыню в свой храм, затем нашли – километрах в пятидесяти от села Лукина, за Москвой-рекой. Тайком, ночью на подводе повезли икону в Верхнее Мячково. И она там пробыла пятьдесят лет… Все это рассказала матушке Екатерине прихожанка Зинаида Ильинична.

А если углубиться в раннюю историю местночтимого образа, то надо сказать, что его благословил сестрам Флоро-Лаврской общины святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский. На тот момент община, имевшая статус женской богадельни, находилась в селе Старый Ям, где сестрам было очень тесно. Они обратились к владыке Филарету с просьбой помочь им решить вопрос с помещениями. Митрополит приехал, познакомился с их жизнью и сказал, что это не богадельня, это – монастырь! Потому как уже тогда женщины, жившие в этой богадельне, вычитывали правила, совершали богослужебный круг подобно монастырскому, но не имели право совершать постриги. В 1870 году община переезжает в село Лукино, однако статус монастыря и благословение Священного Синода о переименовании ее во второклассный Крестовоздвиженский Иерусалимский монастырь она получает в 1887 году, уже после смерти святителя. Иерусалимский – по наименованию иконы, а Крестовоздвиженский – по наименованию первого храма, который был в имении помещицы Головиной. Александра Петровна Головина похоронила мужа, похоронила трех своих детей и, приближаясь к вечности, хотела, чтобы в ее храме-часовне Воздвижения Креста Господня ежедневно совершалась служба с поминовением близких усопших. Результатом бесед с митрополитом Филаретом стало то, что помещица передала сестрам женской общины свое имение. После того, как Александра Петровна подписала все документы, сестры пришли ее поблагодарить за столь великий дар и застали последние минуты жизни благодетельницы… Сегодня чудотворная икона Иерусалимской Божией Матери находится в северном приделе восстановленного храма. Этот придел, по свидетельствам историков, был устроен специально для образа Божией Матери, которым митрополит Филарет благословил сестер на создание обители.

– Величайшим чудом я считаю то обстоятельство, что Матерь Божия столько лет была в поругании, в унижении – ее святой образ топтали ногами, но после его спасения Милостивая Заступница продолжает помогать людям, – заметила игумения Екатерина. – Это Божие милосердие не поддается никакому человеческому осмыслению. Можно только благодарить Спасителя за Его милость и благодеяния, посылаемые Им каждому из нас.

И благодарят Иисуса Христа, Который по молитвам Его Пречистой Матери помогает укрепить силы, духовные и телесные, многие прихожане монастыря и родители, приезжающие со своими ребятишками в Российский реабилитационный центр «Детство», что находится рядом. Как-то матушке-настоятельнице пришло письмо от родителей из другой области, написавших, что они были со своим ребенком в этом центре и во время курса лечения посещали монастырский храм, где молились перед чудотворным образом Иерусалимской Божией Матери. А по возвращении домой случилось чудо: их малыш, совсем не ходивший, начал резво вставать на пяточки! Матушка Екатерина точно не знает, тот ли это случай или нет, но ей припомнилось, как однажды во время службы в церкви какой-то ребенок из реабилитационного центра вдруг пополз на коленочках к иконе. Мама пыталась удержать сынишку, но матушка подошла к ней и тихонько сказала, что не надо этого делать. Пусть мамочка только смотрит за тем, чтобы малыш не перевернул подсвечник, не ударился, а так пускай он к святыне доберется самостоятельно. И он подполз и попытался своими ручками достать до образа. Читать письмо обрадованных, воодушевленных надеждой родителей было радостно. Как и другое – от бабушки одной девочки. Она сообщала игумении, что по молитвам перед чудотворным образом Иерусалимской Божией Матери в монастыре у ее внучки Машеньки вскоре исчезло со щеки большое красное пятно на лице неизвестного происхождения, которое медики не брались лечить и потом никак не могли взять в толк, как оно вдруг взяло и пропало!

Иерусалимская икона Божией Матери. Чудеса

А одна знакомая матушки-настоятельницы по имени Людмила поведала ей, что она почувствовала сразу же после того, как опустилась на колени перед чудотворным образом в Крестовоздвиженской обители. У Людмилы очень сильно болели ноги. И она предупредила своего мужа, что сейчас встанет на колени перед иконой, помолится, а он пусть поможет ей подняться. Женщина, по ее рассказу, не просила помощи, не просила исцеления, только тихо произнесла: «Матерь Божия, прости меня, ведь я такая грешная, такая грешная!» И незаметно для себя встала с колен без помощи мужа. Также не заметила, как села в машину. Прежде она садилась в автомобиль, затем руками ставила туда одну ногу, вторую – такие у нее были проблемы со здоровьем. Но в этот раз спокойно так села! Приехав домой, она свободно вышла из машины, что прежде давалось ей с трудом. Увидев удивленный взгляд своего мужа, Людмила поняла: произошло чудо. Вначале эту историю она поведала своему духовнику и спросила, может ли рассказать обо всем матушке-игумении монастыря. Получив благословение, приехала через две недели в обитель и рассказала. Что было дальше? Год или чуть более Людмила ходила, забыв про боль в ногах, потом они снова о себе напомнили.

– Понимаете, Господь нам показывает, что есть чудо, но и вспомним Его слова, которые мы читаем в Евангелии от Иоанна: «Иди и больше не греши». Однако мы люди грешные, впадаем в какой-то соблазн, искушение. Хорошо, если спохватываемся, каемся и встаем на путь исправления. А если грех побеждает нашу природу, то неудивительно, что человека одолевает не только духовная слабость, но и слабость физическая, физические немощи, – продолжила матушка Екатерина.

Она рассказала и об удивительной истории, связанной с иконой в храме Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской заставой Патриаршего подворья – представительстве Крестовоздвиженского ставропигиального женского монастыря в селе Лукине. Когда в этом храме, переданном Русской Православной Церкви, начали служить молебны, читать акафисты, то остро встал вопрос, где взять образ Иерусалимской Божией Матери. Матушка Екатерина написала письмо своей сестре, подвизающейся в Горненском женском монастыре в Иерусалиме. Но так как письмо шло долго, пока суть да дело, она отправилась в Крестовоздвиженский Иерусалимский женский монастырь в село Лукино к настоятельнице – монахине Фомаиде. Приехала, рассказала о восстанавливающемся храме в столице и попросила иконку и акафист. Матушка Фамаида ответила, что копии с местночтимого образа у нее нет, а есть только маленькая открытка с образом Иерусалимской Божией Матери. Эту открыточку и один акафист Пресвятой Богородице монахиня Фомаида отдала (пути Господни неисповедимы!), как оказалось, будущей игумении этой сельской обители.

А дальше… Дальше случилось еще одно чудо, свидетельницей которого стал матушка Екатерина. В одном из близлежащих к храму домов жила женщина, которая прежде была регентом в храме на Таганке, и батюшка благословил ее взять для келейного пользования икону Иерусалимской Божией Матери. Это был подарок благочестивой женщине. Та икону взяла, молилась перед ней, не ведая, что неподалеку открылась церковь, потому что еще на воротах оставались пятиконечные звезды, и местные жители знали: тут был закрытый завод, затем – коммерческая организация. И вот однажды, молясь перед иконой, женщина, по ее рассказу, услышала словно бы внутреннее внушение: «Отнеси икону в храм!» Она мысленно подумала: «Икона моя, я получила на нее благословение и почему теперь должна куда-то ее нести?» Второе внушение она услышала и тоже проигнорировала. А в третий раз, услышав грозный голос: «Отнеси икону в храм!» – и строптиво подумав: «Да никуда я ее не понесу», – увидела, что стены панельного дома затряслись как при землетрясении: затряслись все иконы в келье. И женщина в страхе закричала: «Господи, отнесу, отнесу. Куда нести, не знаю, но отнесу!» Разузнав, где находится только что открывшийся храм, женщина договорилась со своими подругами, друзьям, что они понесут икону все вместе. Собрались, зажгли свечи и с пением «Богородице Дево, радуйся…» пошли по улице. А в храме икона замироточила.

– Причем принесли они икону накануне праздника Сретения Господня, – сообщила игумения Екатерина, – а храм закрыли как раз на Сретение – в 1935 году. То есть Матерь Божия явила нам великую милость мироточением Своего образа. И такое благоухание исходило от миро, что словами его описать нельзя. Мироточение было обильное. Когда здесь стали разбирать офисные кабинеты, оставшиеся в храме после банка, то убирали икону в какую-то комнатку, чтобы можно было в течение недели заниматься строительными работами. Только представьте: уже на подходе к двери той комнаты чувствовалось благоухание, в котором множество дивных ароматов соединились в один. Какое благоговение мы при этом испытывали! Все внутри трепетало.

Настоятельница Крестовоздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря и настоятельница Патриаршего подворья храма Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской заставой игумения Екатерина, по ее словам, пока у нее силы есть, старается побывать на престольном празднике и на подворье, и в обители. Где-то она – на Всенощной, где-то – на Божественной литургии. Ей особенно приятно видеть в этот день множество верующих, пришедших или приехавших из разных уголков Подмосковья на престольный праздник. Когда-то в дореволюционной России это был большой праздник, отмеченный в календаре. Теперь – обычный, будничный день. (К счастью, нынче он выпал на субботу). Но для людей, почитающих Иерусалимский образ Пресвятой Богородицы, это по-прежнему великий праздник, и они стараются в этот день вознести свои горячие молитвы перед образом, пришедшим на Святую Русь вместе с принятием христианства. Многие приезжают с ребятишками…

Иерусалимская икона Божией Матери. Молитвы

О Пресвятая и Преблагословенная Мати Господа и Спаса нашего Иисуса Христа Пречистая Приснодево Богородице Марие, Покровительнице и Заступнице наша! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою и чудотворною Иерусалимскою иконою и смиренно молимся Тебе, вонми гласу молитв наших от души приносимых Ти, виждь скорби и искушения наша, и яко воистинну любвеобильная Матерь потщися помощи нам безпомощным, унылым, во многия грехи впадающым и присно прогневляющым Господа и Создателя нашего. Егоже умоли, Владычице, да не погубит нас со беззаконии нашими, но ради Твоего предстательства явит нам человеколюбную Свою милость, испроси нам, Всеблагая, здравие душевное и телесное, покаяние во гресех совершенное, преспеяние в добродетелех христианских, благодатное, мирное и благочестное житие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, дожди благовременны и благословение свыше на вся благая дела и начинания наша. Сохрани и соблюди ны в мире и благоустроении, и споспеши всем нести иго Христово благое и легкое в терпении и смирении, во спасение душ наших, ограждая нас Матерним покровом Твоим от искушений диавольских и всякого зла. О, Царице всепетая, Мати Божия всеблагая! Простри богоноснии руце Твои на умоление к возлюбленному Сыну Твоему, Господу нашему Иисусу Христу и приемь сомолитвенники к Нему, вкупе с Тобою на иконе Твоей изображенная, праведныя родители Твоя, Иоакима и Анну, с ними умоли Его помиловати нас и избавити от погибели вечныя, и якоже иногда в скорби велицей пред сею иконою Твоею молившемуся Нилу утешение и обетование благое даровала еси, тако и ныне нас смиренных и грешных молящихся, услыши и яви нам великия Твоя щедроты: болящий исцели, скорбящыя уте-ши, бедствующыя от бед избави, путешествующыя и мореплавающыя невредими сохрани, и вся ны сподоби благочестно житие наше земное скончати, благую христианскую кончину получити, Святых Тайн при-частницы быти, и небесное царствие унаследовати: да во свете и радости святых поем и величаем милосердие Твое и Рождшагося от Тебе Господа нашего Иисуса Христа. Емуже со безначальным его Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение, во веки веков. Аминь.