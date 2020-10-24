Очень подробный гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года. Что ждет 12 знаков зодиака

Настроение звезд будет изменчивым, но вторая половина недели для многих из нас станет куда позитивнее первой.

Астрологи рассказали о том, что ждет представителей разных Знаков Зодиака в конце октября

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года

Начинается новая неделя, вместе с которой могут прийти новые проблемы и испытания. Астрологи рассказали о том, что ждет представителей разных Знаков Зодиака в конце октября.

Какой бы сложной ни стала для вас эта неделя, вы всегда можете воспользоваться сильными заговорами на везение. Они помогут добиться желаемых результатов в любой из сфер жизни. Удача рядом, поэтому побеждать трудности будет гораздо проще. Настроение звезд будет изменчивым, но вторая половина недели для многих из нас станет куда позитивнее первой, советует https://dailyhoro.ru/

Овен

Овнам на этой неделе удастся стать мудрее и сильнее. Для этого можно следовать полезным советам, а можно довериться интуиции, которая сейчас на высоте. Астрологи рекомендуют сдерживать негативные эмоции и не сдерживать позитивные. Нужно демонстрировать любовь к близким и держать себя в руках, если кто-то начнет провоцировать скандал.

Вторая половина недели будет идеальной для смены имиджа, покупки новой одежды. Большое внимание своей внешности нужно уделять тем, кто хочет произвести впечатление на противоположный пол. Также это будет полезно всем, кто находится в поисках работы. Очень важно следить за своим здоровьем и не переутомляться.

Телец

Начало недели будет во власти Меркурия и Солнца. Тельцов могут ожидать большие и далеко не самые приятные изменения в жизни. Информационные потоки будут ослаблены, так что астрологи советуют отделять правду от лжи. В первые дни недели проявится много обманщиков и людей, которые жаждут легкой наживы. Не стоит брать с них пример.

С 28 числа начнется крайне благоприятное время, в которое Тельцам повезет как в любви, так и в делах. Но нужно поддерживать хорошее самочувствие и энергетику. В этом Тельцам помогут симоронские ритуалы на укрепление здоровья. Также полезно будет больше двигаться, гулять, заниматься спортом. Конец недели подходит для путешествий и командировок.

Близнецы

26 и 27 октября могут быть насыщены негативной энергией. Пять эффективных техник помогут Близнецам очистить свой разум от отрицательных мыслей. Со среды ситуация резко изменится к лучшему. Конец рабочей недели станет очень продуктивным, причем для представителей любых профессий.

Со среды по субботу звезды и планеты будут нести Близнецам больше удачи и позитива. Можно смело начинать новые дела, браться за что-то важное и ответственное. Людям этого Знака удастся заработать больше денег и правильно их потратить. Их ждет успех в новых начинаниях, решении имущественных вопросов.

Рак

Счастье — это не только когда мы что-то получаем, но и когда очищаемся от ненужного и токсичного. Есть как минимум семь вещей, от которых нужно отказаться, чтобы стать счастливее. В период с 26 октября по 1 ноября наступает идеальное время для этого. Ракам пора избавиться от вредных привычек, от негативных воспоминаний.

Не исключено, что планеты помогут Ракам узнать важные тайны, которые были скрыты от них долгое время. Также ночные светила помогут в совершении покупок, заключении важных сделок, решении юридических проблем. Ближе к концу недели может возрасти потребность в общении и романтике.

Лев

Львам астрологи настоятельно рекомендуют избегать плотного общения с представителями негативных Знаков Зодиака. Эти люди могут заражать Львов отрицательной энергией, причем даже не специально. Вместо романтики и знакомств одиноким Львам лучше выбрать обучение и получение новых навыков, ведь Звезды улучшат их внимательность и память.

Интеллектуальная работа обещает пройти на пять с плюсом, в том время как поездки стоит пока отложить на потом. В дороге может произойти что-то неприятное. Если ехать нужно обязательно, астрологи советуют Львам как можно тщательнее собирать вещи и ничего не забывать. Если же просто хочется сменить обстановку и повысить настроение, лучше прибраться дома и сделать перестановку.

Дева

Девам следует направить свою энергию в работу, бизнес и дела финансового характера. Специальные заговоры помогут увеличить производительность и привлечь удачу в делах и работе. Активизироваться можно не только в деловой, но и в любовной сфере. Не исключено, что Девы смогут встретить на своем пути приятного человека, который в будущем станет их второй половинкой или лучшим другом.

Начать неделю лучше с уборки дома и наведения порядка. Пора избавиться от ненужных вещей, чтобы они не тянули Дев ко дну своей энергетикой. Астрологи советуют проверить финансовые накопления, составить план покупок на неделю или даже месяц вперед. Также важно проводить больше времени с семьей, навещать родителей.

Весы

Первые два дня недели могут оказаться довольно нервными для Весов из-за диссонанса звезд и планет. Избавиться от беспокойства и повысить настроение помогут пять полезных техник. Неделя подходит для сближения с родственниками, начала ремонта и совместных дел. Можно заниматься шопингом, делать внеплановые подарки детям, второй половинке или родным.

На выходных астрологи советуют Весам как следует отдохнуть и развлечься. Нужно посвятить время личным удовольствиям. На этой неделе лучше бороться с излишним азартом и не рисковать.

Звезды подарят Весам мотивацию, помогут найти источники новых знаний и желаний. Представителей творческих профессий ждет большое вдохновение с 28 октября.

Скорпион

Скорпионам астрологи советуют бороться с завистью. Это чувство может стать крайне разрушительным на этой неделе. Оно способно повлиять на рабочие планы, привести к неуверенности, а также ухудшить самочувствие. В работе и бизнесе Скорпионам понадобятся порядочность и честность. Эти два качества позволят быстрее прийти к успеху.

Чужие победы ничего не значат: Скорпионам гораздо важнее фокусироваться на своих достижениях. Звезды помогут обрести трудолюбие и стать продуктивнее, укрепят здоровье и моральный дух. Астрологи советуют не смотреть в прошлое. Нужно направить взор в будущее и позаботиться о настоящем. Не стоит критиковать себя и корить за прошлые ошибки.

Стрелец

У Стрельцов начинается время, которое можно посвятить любви, семье и друзьям. Общение с близкими людьми повысит энергетику и поможет стать удачливее. Забота об окружающих поможет Стрельцам заручиться их поддержкой в настоящем и в будущем. Также это будет идеальное время для духовных практик на изменение судьбы.

Что касается финансовой сферы, то тут Стрельцам будет везти во всех направлениях. Звезды помогут приумножить доходы, найти новые источники средств, а также правильно потратить деньги. Шопинг станет возможностью улучшить свое настроение и получить мощный заряд позитива на долгое время вперед.

Козерог

Полезными на этой неделе станут новые встречи, знакомства, общение с людьми. Не нужно замыкаться в себе. Стоит прислушиваться к советам окружающих, особенно после 28 октября. В первые пару дней есть риск столкнуться с мощной оппозицией на работе и в бизнесе. Не исключено, что активизируются враги и недоброжелатели.

В общении с партнерами и клиентами по работе стоит быть более гибкими. Козероги относятся к самым мудрым Знакам Зодиака, но даже им в первые пру дней этой недели будет легко обидеть кого-нибудь своими действиями. Если окружающие попробуют диктовать свои условия, не стоит уступать им себе во вред. Также астрологи отмечают возможность непредвиденных трат.

Водолей

Эзотерики отмечают, что правильные слова повышают везение. Закон притяжения действительно работает, поэтому астрологи советуют Водолеям думать и говорить о позитивных вещах, больше верить в себя и не выяснять отношений со второй половинкой. Ругань и негатив могут спровоцировать проблемы в других сферах.

Всем Водолеям, которые пока одиноки, лучше приостановить поиски и сфокусироваться на работе. Особое внимание стоит уделить домашним делам. Также полезно будет сменить внешний вид, обновить гардероб. На выходных астрологи советуют отвлечься от рутины. Полезно будет развлечься, посетить неизвестное ранее место.

Рыбы

Для Рыб эта неделя будет крайне удачной и позитивной. Посвятить ее можно началу новой жизни. В этом Рыбам помогут десять действий, которые приведут их к счастью. Можно начинать дела, искать новую работу, посвящать время поиску второй половинки. Полезно будет общаться в социальных сетях.

Также астрологи советуют Рыбам занять чисткой информационного поля. Необходимо удалить все ненужные номера телефонов, контакты в социальных сетях, подчистить старые и неудачные фото. Рыбы сейчас на энергетическом подъеме. На этой неделе им хватит сил, чтобы свернуть горы. Очень важно делиться позитивным настроением с окружающими.