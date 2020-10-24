Что категорически запрещено делать сегодня, 24 октября 2020, а что обязательно сделать нужно на церковный праздник

В церковном календаре на 24 октября 2020 года отмечен День памяти святого апостола от 70-ти — Филиппа, или же Филиппов день, с которым связано немало интересных традиций, запретов, примет и поверий.

В старину с этого дня начинали сдавать зерно на мельницу, наступала канитель, появлялась грязь на дорогах

В церковном календаре на 24 октября 2020 года отмечен День памяти святого апостола от 70-ти — Филиппа, или же Филиппов день, с которым связано немало интересных традиций, запретов, примет и поверий. В старину с этого дня начинали сдавать зерно на мельницу, наступала канитель, появлялась грязь на дорогах. Церковнослужители напомнили мирянам, что им следует делать в этот день, чтобы привлечь к себе удачу и счастье. А также называли те действия, от каких лучше отказаться.

Приметы и поверья на 24 октября

Если снег падает на мокрую землю 24 октября и не тает, то весна ранней будет.

Снежные хлопья кружат с утра этого дня, к суровой и холодной зиме.

Жди ненастья, если месяц будет тусклым и в окружении некой дымки.

Вскоре повалит снег, если слышен шорох листьев на деревьях.

Быть морозному дню, если ночное небо ясное.

Ненастье прогнозируют домашние животные, которые ведут себя неспокойно и тревожно 24 октября.

Снегопады не за горами, если на Филиппов день иней.

Туман в этот период является предвестником оттепели.

Скоро пойдет снег, если 24 октября солнечные лучи как будто пронзают тучи.

Сильный дождь в этот день считается плохим предзнаменованием.

Количество звезд на ночном небосклоне равняется количеству приятных новостей для людей.

Быть добру, если над головой человека пролетит стая птиц.

Зима лютая предполагается, если кроты, белки и мыши начали вести заготовку кормами.

Плохую погоду прогнозируют вороны, что каркают недалеко от человеческих домов.

Будет ливень, если гуси начали махать крыльями.

Вступить в яму полную грязи 24 октября хорошее предзнаменование — человека ждет прибыль.

Люди, родившиеся в этот день отличаются высокой сообразительностью и активностью. Они легки на подъем, весьма удачливы и целенаправленны. Многим из них удается достигнуть своих целей без особого труда. Если родившегося мальчика назвать Филиппом, то он проживет долгую и счастливую жизнь. Однако, некоторые люди убеждены, если назвать ребенка именем христианского мученика, то вся его жизнь будет мученической. В качестве талисмана именинникам дня нужно носить горный хрусталь.

Какие обычаи и запреты следует соблюдать 24 октября

В Филиппов день людям следует придерживаться некоторых традиций и запретов, чтобы случайно не навредить себе и своим близким. К примеру, женщинам в это время просто необходимо заниматься рукоделием.

Будет очень хорошо, если представительница прекрасного пола начнет в это время новую вышивку канителью. К слову, под этим термином предполагается тонкая нить из золотой или серебряной проволоки, которую используют для вышивки. Поскольку добыть эту нить достаточно таки сложно, то все хлопотные дела связанные с ней также принято называть канителью.

Категорически запрещено в это время ругаться с кем-то и конфликтовать. Не рекомендуется также ходить в лес, иначе можно встретить там большую опасность, которая приведет к весьма печальным последствиям (возможна даже смерть человека). Особенно этот запрет касается молодых девушек.

Запрещено 24 октября рассматривать ворон, поскольку в старину люди верили, что эти птицы способны навлечь на любого человека проклятье. Особенно ужасно будет, если смотреть на них сквозь окно. Если человеку удастся полностью проигнорировать этих птиц в Филиппов день, то они принесут ему в дом счастье и благополучие.

Нельзя 24 октября лениться, иначе удача пройдет мимо такого человека. Категорически запрещено брать взаймы деньги, соль и хлеб в этот период. Иначе человек может навлечь на себя большие неприятности и материальные трудности. Не рекомендуется в это время заниматься стиркой, лучше сделать это накануне.

Источник: http://rsute.ru/