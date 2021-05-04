Почему День Победы празднуют в России 9 мая, а Европе 8 мая?
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04.05
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Почему День Победы празднуют в России 9 мая, а Европе 8 мая?

8:20:265/4/2021Фото: pixabay
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Иосифу Сталину не понравился первый подписанный 8 мая Акт о капитуляции фашистской Германии. Он заставил все стороны переподписать новый документ.

вечный огонь
Фактически германская армия прекратила сопротивление 6 мая

Чтобы понять, почему так произошло, давайте для начала разберемся, что происходило в последние дни войны.

6 мая 1945 года германская армия фактически прекратила сопротивление. В 2 часа 40 минут (по среднеевропейскому времени) в ночь на 7 мая Германия официально признала свое поражение, подписав Акт о капитуляции. Подписали его со стороны Германии  - Альфред Йодль, со стороны союзников - Беддел Смит, от СССР представитель Сталина - Иван Суслопаров.

8 мая совершенно спонтанно на Трафальгарскую площадь в Англии высыпали люди начали праздновать Победу. У Букингемского дворца представители королевской семьи поздравили всех с окончанием 2-ой мировой войны. К празднованию присоединились США.

Иосифу Сталину показалось, что роль СССР в Победе над фашисткой Германией принижена. Ивану Суслопарову был вынесен выговор, а Георгию Жукову поручили снова принять Акт о капитуляции и переподписать его. Новый акт о капитуляции был подписан в ночь на 9 мая в 0.43 по московскому времени. В Европе же еще 9 мая не наступил. И по европейскому времени оба Акта о капитуляции оказались подписанными в один день.

Новый Акт о капитуляции со стороны СССР подписал Георгий Жуков, от Германии – Вильгельм Кейтель и представители люфтваффе и ВМС и представители США, Великобритании и Франции. Последние подписались, чтобы не обижать Сталина.

Таким образом в России День Победы отмечается 9 мая, а в Европе и США - 8 мая.

В 2004 году Генассамблея ООН признала обе эти даты праздничными, оставляя право каждой стране праздновать День Победы так, как они привыкли.

Откуда появился символ красный мак?

В России широко используется георгиевская лента. В Европе - красный мак. Обусловлено это тем, что в 1945 году на полях Фландрии, где разворачивались самые кровопролитные бои во время войны в Европе, проросло огромное количество красного мака.

Следуя европейской традиции Украина присоединилась к празднованию Дня Победы 8 мая и избрала в качестве символа праздника красный мак.

Подготовлено по материалам eurodomik

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