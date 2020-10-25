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Хабиб уходит после победы над Джастином Гэтжи

09:45 25.10.2020 Фото: Википедии
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Уроженец Дагестана остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках. 13 из них — в UFC.

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Хабиб Нурмагомедов (на фото - слева) завершил карьеру

Россиянин Нурмагомедов провел третью защиту пояса чемпиона UFC в легкой весовой категории, победив американца Гэтжи. Поединок завершился во втором раунде удушающим приемом в исполнении российского бойца. После боя он объявил о завершении карьеры, передает sportmail.ru.

В начале первого раунда бойцы не форсировали события, Нурмагомедов начал агрессивно прессинговать лишь через 1,5 минуты после старта, причем бой проходил преимущественно в стойке. Россиянин провел первый успешный тейкдаун лишь на последней минуте стартового раунда. За 30 секунд до конца раунда Хабиб попытался провести Джастину болевой на руку, но не успел — раунд закончился.

Во второй пятиминутке Нурмагомедов продолжил атаковать и даже несколько раз пропустил в размене ударами. После лоу-кика в исполнении Джастина, Хабиб моментально перевел схватку на настил октагона, занял доминирующую позицию и задушил оппонента с помощью «треугольника».

После боя Нурмагомедов заявил, что это был его последний бой в карьере. «Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу — это первое место вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил. 29−0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо», — сказал чемпион UFC в легкой весовой категории.

Свое решение завершить карьеру Хабиб объяснил желанием проводить больше времени с семьей. В июле от осложнений после заболевания коронавирусом умер его отец Абдулманап Нурмагомедов.

-Когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, я разговаривал с матерью три дня. Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. У вас всех есть родители. Заботьтесь о них. У меня осталась только мама. Я хочу больше времени проводить с ней, - рассказал Хабиб.

Таким образом, уроженец Дагестана остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках. 13 из них — в UFC. Хабиб завоевал титул в 2018 году, выиграв у американца Эла Яквинты. Затем российский боец смешанного стиля одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором, защитив титул. 32-летний россиянин уже дрался в Абу-Даби — в своем предыдущем поединке Хабиб одолел Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.

Джастин «Хайлайт» Гэтжи в 25 поединках одержал 22 победы и потерпел три поражения. Американец завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе в мае нынешнего года, когда заменил Нурмагомедова в бою против Тони Фергюсона.

Россиянин в разгар пандемии не смог вылететь в США для участия в этом поединке. В итоге Гэтжи прервал беспроигрышную серию Фергюсона, завершив бой техническим нокаутом в 5 раунде. До этого Джастин успел заработать репутацию одного из самых зрелищных бойцов организации, превращая каждый бой со своим участием в кровавую и бескомпромиссную рубку. После двух поражений подряд нокаутом в боях с Эдди Альваресом и Дастином Порье, 31-летний Гэтжи перезагрузил карьеру, изменив стиль ведения боя на более расчетливый, но не менее агрессивный.

UFC боец Дагестан коронавирус нокаут победы Хабиб Нурмагомедов
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От редакции

Гениальный боец?

Аноним, 25 октября 2020 11:27
Ну всё теперь в думу

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