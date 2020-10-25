За что арестовали директора космодрома "Восточный" Романа Бобкова? Ущерб колоссальный

Ему вменяют подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями и к служебному подлогу. За решеткой подозреваемый проведет до 2 декабря пока следствие собирает доказательства его вины.

Суд избрал меру пресечения директору филиала АО «ЦЭНКИ» - Космический центр «Восточный»

Благовещенский городской суд Амурской области 24 октября рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях на космодроме «Восточный») следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области по уголовному делу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении: Бобкова Р.В., ранее не судимого, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 33, ч.1 ст. 285, ч.4 ст. 33, ч.2 ст. 292 РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями; подстрекательство к служебному подлогу).

Следователь с согласия руководителя обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении Бобкова Р.В. меры пресечения в виде заключения под стражу, рассказали в суде.

Как сообщают СМИ, он предлагал закрыть глаза на нарушения при строительстве космодрома, ущерб от которых составил порядка 500 млн рублей.

Суд, не входя в обсуждение вопросов о виновности либо невиновности подозреваемого в инкриминируемых ему деяниях, а также вопросы квалификации его действий, приходит к выводу о том, что в материалах, представленных суду, содержатся сведения, свидетельствующие о наличии разумных оснований полагать о возможной причастности Бобкова Р.В. к инкриминируемым ему деяниям, которые являются достаточными для принятия решения о применении к нему меры пресечения.

Из представленных материалов следует, что Бобков Р.В. подозревается в совершении двух умышленных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Учитывая вышеизложенное, а также тяжесть преступлений, в которых подозревается Бобков Р.В., характер и степень их общественной опасности, данные о его личности, у суда имеются достаточные основания полагать, что оставаясь на свободе, Бобков Р.В. может скрыться от органов предварительного следствия, а также, в силу занимаемой должности, может уничтожить доказательства, оказать воздействие на свидетелей, чем воспрепятствует производству по уголовному делу.

Также суд принимает во внимание, что уголовное дело находится в первоначальной стадии расследования, когда следствие занимается сбором и закреплением доказательств.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения к Бобкову Р.В. более мягкой меры пресечения, с учётом сведений о его личности, в частности, залога, запрета определенных действий, домашнего ареста, однако на основании вышеизложенного, исходя из интересов общества и принимая во внимание данные о личности Бобкова Р.В., характера преступлений, в которых он подозревается, суд считает, что оснований для избрания Бобкову Р.В. более мягкой меры пресечения не имеется.

Руководствуясь ст. 108 УПК РФ, суд ПОСТАНОВИЛ:

Избрать в отношении подозреваемого Бобкова Р.В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 (два) месяца 00 суток, то есть до 22 декабря 2020 года.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по Амурской области.