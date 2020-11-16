16.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Путинские пособия в ноябре 2020: на выплаты для детей от 3 до 7 лет уже выделили 9 млрд рублей

11:27 16.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Денежную помощь из федерального бюджета в России получают те семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, доход которых считается низким. Чтобы посчитать, имеет ли гражданин право на эти выплаты, нужно сложить все доходы за месяц в единую сумму и поделить на количество членов семьи.

% name% title
Средства будут распределены между регионами, в которых недостаточно денег для выплат семьям
Сюжет: Все пособия Путина
% name% title

Путинские пособия в ноябре 2020: на выплаты для детей от 3 до 7 лет уже выделили 9 млрд рублейПособия и выплаты 2020: до какой даты можно оформлять карту "Мир"Ещё 349 новостей

Стало известно о том, что правительство Российской Федерации выделит дополнительные средства на выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Общая сумма составит 9 млрд рублей. Получат эти деньги нуждающиеся семьи, доход которых ниже среднего.

Дополнительные деньги на детей от 3 до 7 лет

На сайте правительства появилась информация о том, что государство намерено выделить дополнительные 9 млрд рублей на выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет. Соответствующее постановление №2612-р от 10 октября 2020 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Тем самым он внес изменения в распоряжение правительства №1959-р от 25 июня текущего года.

Всего выделено будет 9 млрд рублей из федерального бюджета. Средства будут распределены между регионами, в которых недостаточно денег для выплат семьям.
Как сообщают в правительстве, потребность выделить дополнительную сумму средств возникла из-за увеличения численности детей, которые нуждаются в выплатах. Всего 3,8 млн человек в России могут претендовать на это пособие.

В сентябре текущего года глава федерального правительства Михаил Мишустин сообщал, что государство имеет для выплаты детям от 3 до 7 лет 34 млрд рублей. К этой сумме прибавится еще 9 млрд.

Помимо этого, власти планируют 1 января провести индексацию выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. Перед этим правительство должно провести аудит финансового благосостояния этих семей. Учитывая реальных доход граждан, будет приниматься решение о размере прибавки к пособию.

Как получить пособия на детей от 3 до 7 лет

Денежную помощь из федерального бюджета в России получают те семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, доход которых считается низким. Чтобы посчитать, имеет ли гражданин право на эти выплаты, нужно сложить все доходы за месяц в единую сумму и поделить на количество членов семьи.

На следующем этапе нужно узнать о величине прожиточного минимума в регионе проживания. В каждом субъекте РФ сумма разная. К примеру, в Москве величина прожиточного минимума составляет 19 тыс. 797 рублей, а в Санкт-Петербурге — 12 тыс. 622 рубля. Среднее значение по стране — 11 тыс. 500 рублей.

Сумма ежемесячной выплаты также зависит от региона проживания и составляет половину от величины прожиточного минимума на территории того или иного субъекта России.

Выдвинул предложение материально помогать малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет президент РФ Владимир Путин в январе текущего года. Первые деньги по этой программе граждане получили уже в июне.

В условиях пандемии коронавируса заполнить заявление на получение пособия можно, не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться сайтом Госуслуг. Если в регионе Госуслуги не работают, можно посетить Многофункциональный центр или местный орган соцзащиты.

Совет Федерации о выплатах детям от 3 до 7 лет

Глава комитета по политике социальной защиты населения Совета Федерации России Елена Бибикова прокомментировала новость о выделении дополнительных средств на детей из малообеспеченных семей. Она заявила, что всего на эти цели государство планирует потратить в 2021 году 62 млрд рублей.

Елена Бибикова ответила на вопрос журналистов о том, почему дополнительная сумма средств из бюджета была направлена именно на помощь семьям с детьми от 3 до 7 лет. Она заявила, что именно эта категория населения нуждается в поддержке от государства.

С каждым днем малообеспеченных семей с детьми в России становится все больше. Основная причина — пандемия коронавируса. Некоторые из-за нее продолжают терять рабочие места. Также негативно влияет экономический кризис, который появился тоже из-за пандемии.

Источник: 1rre.ru

бюджет выплаты для детей от 3 до 7 лет поддержка россия Елена Бибикова Владимир Путин Михаил Мишустин Правительство РФ Совет Федерации РФ Госуслуги
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

ВЫ получаете это пособие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как главы регионов спасли Сибирь от разорения?
12:45 16-11-2020
Как главы регионов спасли Сибирь от разорения?
Скончались 4 мужчины и 1 женщина от COVID-19 за сутки на 16 ноября в Новосибирской области
12:44 16-11-2020
Скончались 4 мужчины и 1 женщина от COVID-19 за сутки на 16 ноября в Новосибирской области
Коронавирус в регионе: 174 зараженных COVID-19 выявили за сутки на 16 ноября
12:37 16-11-2020
Коронавирус в регионе: 174 зараженных COVID-19 выявили за сутки на 16 ноября
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 28
12:34 16-11-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам! 3
12:32 16-11-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
Жестоко избил тяжеловеса Сергея Харитонова боец ММА. Его поместили в СИЗО
12:30 16-11-2020
Жестоко избил тяжеловеса Сергея Харитонова боец ММА. Его поместили в СИЗО
У красавицы Эммы Уотсон новый парень - Лео Робинтон
12:25 16-11-2020
У красавицы Эммы Уотсон новый парень - Лео Робинтон
Как новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума повлияет на индексацию пенсии и путинские выплаты с 1 января 2021 года
12:23 16-11-2020
Как новая методика расчета МРОТ и прожиточного минимума повлияет на индексацию пенсии и путинские выплаты с 1 января 2021 года
2021: по предсказанию Ванги, 6 знаков зодиака сказочно разбогатеют в новом году. 1
12:20 16-11-2020
2021: по предсказанию Ванги, 6 знаков зодиака сказочно разбогатеют в новом году.
Помогли беженцам из Степанакерта вернуться в свои дома российские миротворцы
12:15 16-11-2020
Помогли беженцам из Степанакерта вернуться в свои дома российские миротворцы