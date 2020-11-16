Путинские пособия в ноябре 2020: на выплаты для детей от 3 до 7 лет уже выделили 9 млрд рублей

Денежную помощь из федерального бюджета в России получают те семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, доход которых считается низким. Чтобы посчитать, имеет ли гражданин право на эти выплаты, нужно сложить все доходы за месяц в единую сумму и поделить на количество членов семьи.

Средства будут распределены между регионами, в которых недостаточно денег для выплат семьям

Стало известно о том, что правительство Российской Федерации выделит дополнительные средства на выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Общая сумма составит 9 млрд рублей. Получат эти деньги нуждающиеся семьи, доход которых ниже среднего.

Дополнительные деньги на детей от 3 до 7 лет

На сайте правительства появилась информация о том, что государство намерено выделить дополнительные 9 млрд рублей на выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет. Соответствующее постановление №2612-р от 10 октября 2020 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Тем самым он внес изменения в распоряжение правительства №1959-р от 25 июня текущего года.

Всего выделено будет 9 млрд рублей из федерального бюджета. Средства будут распределены между регионами, в которых недостаточно денег для выплат семьям.

Как сообщают в правительстве, потребность выделить дополнительную сумму средств возникла из-за увеличения численности детей, которые нуждаются в выплатах. Всего 3,8 млн человек в России могут претендовать на это пособие.

В сентябре текущего года глава федерального правительства Михаил Мишустин сообщал, что государство имеет для выплаты детям от 3 до 7 лет 34 млрд рублей. К этой сумме прибавится еще 9 млрд.

Помимо этого, власти планируют 1 января провести индексацию выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. Перед этим правительство должно провести аудит финансового благосостояния этих семей. Учитывая реальных доход граждан, будет приниматься решение о размере прибавки к пособию.

Как получить пособия на детей от 3 до 7 лет

Денежную помощь из федерального бюджета в России получают те семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, доход которых считается низким. Чтобы посчитать, имеет ли гражданин право на эти выплаты, нужно сложить все доходы за месяц в единую сумму и поделить на количество членов семьи.

На следующем этапе нужно узнать о величине прожиточного минимума в регионе проживания. В каждом субъекте РФ сумма разная. К примеру, в Москве величина прожиточного минимума составляет 19 тыс. 797 рублей, а в Санкт-Петербурге — 12 тыс. 622 рубля. Среднее значение по стране — 11 тыс. 500 рублей.

Сумма ежемесячной выплаты также зависит от региона проживания и составляет половину от величины прожиточного минимума на территории того или иного субъекта России.

Выдвинул предложение материально помогать малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет президент РФ Владимир Путин в январе текущего года. Первые деньги по этой программе граждане получили уже в июне.

В условиях пандемии коронавируса заполнить заявление на получение пособия можно, не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться сайтом Госуслуг. Если в регионе Госуслуги не работают, можно посетить Многофункциональный центр или местный орган соцзащиты.

Совет Федерации о выплатах детям от 3 до 7 лет

Глава комитета по политике социальной защиты населения Совета Федерации России Елена Бибикова прокомментировала новость о выделении дополнительных средств на детей из малообеспеченных семей. Она заявила, что всего на эти цели государство планирует потратить в 2021 году 62 млрд рублей.

Елена Бибикова ответила на вопрос журналистов о том, почему дополнительная сумма средств из бюджета была направлена именно на помощь семьям с детьми от 3 до 7 лет. Она заявила, что именно эта категория населения нуждается в поддержке от государства.

С каждым днем малообеспеченных семей с детьми в России становится все больше. Основная причина — пандемия коронавируса. Некоторые из-за нее продолжают терять рабочие места. Также негативно влияет экономический кризис, который появился тоже из-за пандемии.

Источник: 1rre.ru