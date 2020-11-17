"Я псих": Как бороться с раздражительностью и успокоить нервы, рассказал психотерапевт Тарас Иващенко из Риги

Найдите свой способ выражать гнев - говорить нет, кричать в лесу, бить мешок на занятиях по боксу, оригами, или колка дров. Но для начала нужно просто выдохнуть и смыть с себя негатив: умыться, помыть руки, немного остыть.

Как бороться с раздражительностью, рассказал психотерапевт Тарас Иващенко

Как побороть раздражительность, можно ли нервному, неуравновешенному человеку стать более спокойным? На эти вопросы отвечает врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

- Раздражительность - это проявление гнева в малой интенсивности. Бороться с ней - дело неблагодарное, и в процессе легко наделать ошибок. Поэтому предостерегаю: подавлять эмоции бесполезно и даже вредно — игнорируя их и накапливая, вы можете довести себя до срыва, истерики, невроза или бессонницы. Если вы сначала гневались на человека, а потом скрутили себя в бараний рог и решили терпеть — ваши отношения с ним не станут лучше. Раздражение идет внутрь и рано или поздно все равно вырвется наружу, - рассказал Иващенко.

Что можно делать с раздражительностью?

Чтобы эмоции не накапливались, не держите их в себе: спокойно, без крика поделитесь тем, что переживаете, объясните, постарайтесь разобраться с чувствами вместе.

Да, это нелегко. Своего рода это искусство. Заметить, как копится оно - раздражение по капле и среагировать вовремя, до того как оно подкатит к горлу.

Иногда этого не хватает, эмоции остаются, и тогда стоит найти форму, в которой вы можете их выразить. Например, с раздражением и стрессом помогают занятия спортом — все силы уходят на активные физические действия, туда же мы направляем свой адреналин и гормон стресса кортизол.

Найдите свой способ выражать гнев - говорить нет, кричать в лесу, бить мешок на занятиях по боксу, утренние пробежки, оригами, или колка дров. Подойдет то, что вам нравится.

Помните, что раздражительность — это не то что нужно задушить в себе, а то, с чем нужно работать.

Что делать, когда человек неуравновешен, часто кричит и срывается?

Если человек срывается, значит стоит обратить внимание на его эмоциональный баланс и внутренней эмоциональную бухгалтерию.

Стоит понять, что происходит на самом деле, не являются ли срывы просто отражением событий которые уже прошли (наорал начальник, а я принес это домой и передал дальше).

Иногда разумнее на какое-то короткое время остаться наедине с самим собой, успокоиться, смыть с себя негатив, причем и в прямом смысле слова: умыться, помыть руки, немного остыть. Глубокое размеренное дыхание поможет стабилизировать все внутренние ритмы.

Это исправимо?

У человека может быть накопленный негативный опыт, много неудовлетворенности, подавленных чувств, отсутствие навыка смотреть внутрь себя, или может вообще плохо с пониманием себя и окружающих. Если заниматься собой, овладеть техниками релаксации, глубинного дыхания, научится слушать и слышать, коммуницировать и доносить свои мысли, вовремя замечать что происходит внутри - вы будете меньше зависеть от внешних раздражающих факторов, будете быстрее восстанавливать силы и начнете мыслить более позитивно. Помните, это исправимо - если есть желание.