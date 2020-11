Забеспокоились обострением голода на планете из-за коронавируса в ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с обострением голода и неблагоприятным прогнозом по ситуации с продовольствием на планете в 2021 году. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

«Голод — это грубое нарушение прав людей, учитывая, что в мире — изобилие (ресурсов). В ситуации, когда 130 миллионов человек рискуют оказаться на грани истощения к концу 2020 года, Всемирная продовольственная программа (ВПП) продолжает играть жизненно важную роль, как поставщик продуктов питания и продовольствия, а также надежды», — написал Гутерриш.

Ранее в ноябре сообщалось, что более десяти стран Африки и Ближнего Востока оказались на пороге массового голода. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные ООН. Конфликты, экономические трудности, экстремальные погодные условия и пандемия коронавируса ограничили доступ к продовольствию для сотен тысяч людей.

В октябре примерно полтора миллиона жителей Нью-Йорка из-за пандемии коронавируса остались без возможности покупать все необходимые продукты питания. Газета The New York Times опубликовала репортаж о том, как живут ньюйоркцы, оставшиеся без источников дохода.

Hunger is an outrage in a world of plenty.

As 130 million more people risk being pushed to the brink of starvation by the end of 2020, @WFP will continue playing a vital role, as a provider of food, nutrition and hope. https://t.co/SNgSAlfcTQpic.twitter.com/4s9MgDobMS

