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Извинился за «позорный» матч с Сербией капитан сборной России по футболу Георгий Джикия

10:30 19.11.2020 Фото: pixabay.com
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Он подчеркнул, что вся ответственность лежит полностью на футболистах, которые все провалились. Футболист также извинился за такое «недоразумение».

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Капитан сборной России по футболу извинился за «позорный» матч с Сербией

Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия извинился за «позорное» поражение от команды Сербии в Лиге наций (0:5). Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot. Джикия отметил, что говорить о том, что происходило на поле во время матча особо нечего. Он подчеркнул, что вся ответственность лежит полностью на футболистах, которые все провалились. Футболист также извинился за такое «недоразумение».

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о возможной отставке после разгромного поражения от команды Сербии. 57-летний специалист отметил, что данный вопрос не стоит адресовать именно ему. При этом Черчесов подчеркнул, что его подопечные хорошо начали турнир и неудачно провели его концовку.

поражение футбол чемпионат
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