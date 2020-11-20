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Здоровье

Клиника Веритас предлагает комиссии за 1 день: профосмотр, сан. книжка, на оружие, водительская

09:42 20.11.2020 Фото: Клиника Веритас
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Наши услуги (медицинские осмотры) удобны и близки для жителей, проживающих в г. Новосибирске, г. Искитим, Академгородке и жителей области. 

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Возможность получить справку 086/у всего за 1800 рублей в клинике Веритас

Мы предлагаем своим пациентам самые лучшие условия для прохождения медицинского осмотра, начиная от грамотных, квалифицированных специалистов, оборудования новейшего поколения и заканчивая низкими ценами на все услуги.

У нас вы можете получить следующие виды медицинских справок:

1. Медицинская справка для водительской медкомиссии (медсправка в ГАИ, медсправка для ГИБДД) по форме № 003 В/У, в т.ч. для управления тракторами, экскаваторами и другими сельскохозяйственными  машинами;

2. Медицинская справка на оружие 046-1;
3. Медицинская справка на маломерные суда: моторные лодки, катера, яхты;
4. Медицинская справка на работу, учёбу, в детский сад по форме № 086/У;
5. Медицинская справка для занятий в спортивных секциях;
6. Оформление санаторно-курортные карты форма № 072/у ;
7. Оформление медицинские книжки (медкнижки);
8. Оформление справки  в бассейн.

Наши услуги (медицинские осмотры) удобны и близки для жителей, проживающих в г. Новосибирске, г. Искитим, Академгородке и жителей области.

Подробная информация по телефонам: 2-80-10, 2-66-99,

+7 (913) 017 10 80                                  
 Будем рады Вам помочь!

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами

Источник: Раздел Клиники Веритас на сайте Весь Бердск

больница лечение в бердске справка Клиника Веритас
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