Клиника Веритас предлагает комиссии за 1 день: профосмотр, сан. книжка, на оружие, водительская

Наши услуги (медицинские осмотры) удобны и близки для жителей, проживающих в г. Новосибирске, г. Искитим, Академгородке и жителей области.

Возможность получить справку 086/у всего за 1800 рублей в клинике Веритас

Мы предлагаем своим пациентам самые лучшие условия для прохождения медицинского осмотра, начиная от грамотных, квалифицированных специалистов, оборудования новейшего поколения и заканчивая низкими ценами на все услуги.

У нас вы можете получить следующие виды медицинских справок:

1. Медицинская справка для водительской медкомиссии (медсправка в ГАИ, медсправка для ГИБДД) по форме № 003 В/У, в т.ч. для управления тракторами, экскаваторами и другими сельскохозяйственными машинами;



Наши услуги (медицинские осмотры) удобны и близки для жителей, проживающих в г. Новосибирске, г. Искитим, Академгородке и жителей области.

Подробная информация по телефонам: 2-80-10, 2-66-99,

+7 (913) 017 10 80

Будем рады Вам помочь!

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами

Источник: Раздел Клиники Веритас на сайте Весь Бердск