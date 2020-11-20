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Поймает пьяниц и наркоманов за рулем из потока автомобилей ГИБДД. Поможет новый прибор

12:30 20.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Индикатор определит наличие в организме наркотиков за 15 секунд.

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ГИБДД получит приборы для мгновенного выявления нетрезвых водителей

Автоинспекторы в скором времени получат новые приборы, позволяющие быстро определить наличия алкоголя или наркотиков у водителей, сообщил РИА Новости начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.
"Это не алкотестер – это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков – ред.). Такие проверки должны быть внедрены", - сказал Черников.
Он пояснил, что индикаторы позволят инспекторам за считанные секунды определить, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты. Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть – в выдыхаемом воздухе.

"Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне определять наркотическое вещество", - добавил Черников.

По его словам, индикатор (один из них определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд) позволит инспектору "вычленить употреблявших из транспортного потока". Только потом водителя отправят на медосвидетельствование. При этом сесть за руль инспектор ему уже не позволит.

Источник: РИА Новости

инспектор нетрезвый водитель пьяный за рулем
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