Поймает пьяниц и наркоманов за рулем из потока автомобилей ГИБДД. Поможет новый прибор

ГИБДД получит приборы для мгновенного выявления нетрезвых водителей

Автоинспекторы в скором времени получат новые приборы, позволяющие быстро определить наличия алкоголя или наркотиков у водителей, сообщил РИА Новости начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

"Это не алкотестер – это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков – ред.). Такие проверки должны быть внедрены", - сказал Черников.

Он пояснил, что индикаторы позволят инспекторам за считанные секунды определить, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты. Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть – в выдыхаемом воздухе.



"Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне определять наркотическое вещество", - добавил Черников.

По его словам, индикатор (один из них определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд) позволит инспектору "вычленить употреблявших из транспортного потока". Только потом водителя отправят на медосвидетельствование. При этом сесть за руль инспектор ему уже не позволит.

Источник: РИА Новости