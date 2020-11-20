Оправдал бывших главу ИК-1 и его заместителя по делу о пытках суд Ярославля

Суд оправдал бывших главу ИК-1 Ярославля и его заместителя по делу о пытках

Заволжский районный суд Ярославля оправдал бывших врио начальника ИК-1 Ярославля Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова, обвинявшихся в пытках заключенного Евгения Макарова. Об этом ТАСС сообщила юрист фонда "Общественный вердикт", адвокат Макарова Ирина Бирюкова.

"Суд оправдал Николаева и Михайлова", - сказала Бирюкова. В пресс-службе суда уточнили, что из текста оглашенной части приговора следует, что Михайлов и Николаев будут оправданы, но резолютивной части еще нет.

По ее словам, 11 из 13 фигурантов дела получили реальные сроки от 3 лет до 4 лет 3 месяцев. "Шесть фигурантов дела освобождены в зале суда, им зачтен срок нахождения в СИЗО", - сказала Бирюкова.

Суд приговорил Максима Яблокова к 4 годам 3 месяцам колонии общего режима, Игоря Богданова, Алексея Бровкина, Андрея Зыбина и Александра Морозова - к 4 годам, Дмитрия Соловьева, Руслана Цветкова, Сергея Драчева - к 3 годам 5 месяцам, Алексея Андреева - к 3 годам 2 месяцам, Сипана Мамояна и Алексея Микитюка - к 3 годам. Микитюка, Мамояна, Соловьева, Драчева, Цветкова и Андреева освободили в зале суда, остальные подсудимые остались под стражей.

Адвокат заявила, что считает приговор по делу о пытках сотрудникам ИК-1 мягким и намерена его обжаловать. "Мы намерены обжаловать приговор, не только руководству колонии. Слишком мягкие сроки", - сказала Бирюкова.

Ранее гособвинение просило наказание в виде семи лет колонии общего режима Николаеву и Михайлову. Прокурор настаивал на реальных сроках и для остальных 11 бывших сотрудников колонии. Рассмотрение дела в отношении бывшего начальника по воспитательной части ИК-1 Ивана Калашникова, страдающего онкологическим заболеванием, суд приостановил до его выздоровления. Калашников находится под подпиской о невыезде.

Дело о пытках в ярославской колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии № 1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, на момент вынесения приговора 11 из них были арестованы, двое находились под домашним арестом, один - под подпиской о невыезде. В январе 2020 года Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор фигуранту дела - Сергей Ефремов получил 4 года колонии.

Источник: ТАСС