Байден потребовал показать данные о борьбе с COVID-19 у Трампа

Демократ отметил, что "действовать нужно уже сейчас, а не тратить время".

Байден победил Трампа на выборах президента США

Джозеф Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах, считает ничем не оправданной задержку с предоставлением его переходной команде данных о том, каковы планы нынешней администрации в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"Не может быть никаких оправданий отказу поделиться с нами данными, на основании которых мы сможем начать планирование мер по борьбе с пандемией, - заявил он. - Ведь с первого же дня, когда мы приступим к выполнению обязанностей, нам потребуется время на ознакомление с документами, а это обернется потерянными жизнями людей".

"Нам необходимо расширить тестирование на коронавирус, нам необходимо массовое использование защитных масок, нужно больше защитных перчаток, - продолжал он. - Я обратился с просьбой к Национальной ассоциации губернаторов и, в частности, к губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо с просьбой сообщить нам, есть ли нехватка каких-то материалов, чего можно ожидать". "Действовать нужно уже сейчас, а не тратить время", - подчеркнул Байден.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 11,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 251,8 тыс. человек.

Источник: ТАСС