Загорелся автобус с пассажирами. Смотрите жуткое видео

К тому моменту, когда пожарные прибыли на место, автобус полыхал.

В Ижевске загорелся автобус с пассажирами

В столице Удмуртии автобус, следовавший по маршруту Ижевск – Балезино, воспламенился во время движения. Пассажиры и водитель успели вовремя эвакуироваться.

"Сообщение о возгорании пассажирского автобуса в Ижевске на улице Горького поступило дежурному в 18:15", – приводит "Коммерсант" информацию ГУ МЧС по региону.

К тому моменту, когда пожарные прибыли на место, автобус полыхал. К счастью, водителю и 16 пассажирам удалось эвакуироваться самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет.

На борьбу с пламенем у спасателей ушло 9 минут. На месте работали две единицы техники и семь человек личного состава. Но, не смотря на оперативность огнеборцев, автобус выгорел полностью – от транспорта остался один металлический остов.

Причины пожара устанавливаются.

Источник: vesti.ru