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Загорелся автобус с пассажирами. Смотрите жуткое видео

11:52 20.11.2020 Фото: vesti.ru
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К тому моменту, когда пожарные прибыли на место, автобус полыхал.

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В Ижевске загорелся автобус с пассажирами

В столице Удмуртии автобус, следовавший по маршруту Ижевск – Балезино, воспламенился во время движения. Пассажиры и водитель успели вовремя эвакуироваться.

"Сообщение о возгорании пассажирского автобуса в Ижевске на улице Горького поступило дежурному в 18:15", – приводит "Коммерсант" информацию ГУ МЧС по региону.

К тому моменту, когда пожарные прибыли на место, автобус полыхал. К счастью, водителю и 16 пассажирам удалось эвакуироваться самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет.

На борьбу с пламенем у спасателей ушло 9 минут. На месте работали две единицы техники и семь человек личного состава. Но, не смотря на оперативность огнеборцев, автобус выгорел полностью – от транспорта остался один металлический остов.

Причины пожара устанавливаются.

Источник: vesti.ru

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