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Заразились неизвестной болезнью более 1000 человек в Сенегале

17:00 20.11.2020 Фото: pixabay.com
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Очаг болезни расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара.

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Заразились только рыбаки, выходившие на промысел между Рюфиском и Мбуром

Более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью на западе Сенегала, сообщает местное издание Dacar Actu.
Очаг болезни расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара.
У заболевших наблюдаются кожные высыпания в виде струпьев. Предполагается, что источник неизвестной болезни находится в открытом море, поскольку ей заразились только рыбаки, выходившие на промысел между Рюфиском и Мбуром.

Всех больных с симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.
Местные власти, в том числе мэр Рюфиска, префект одноименного департамента и глава районной медслужбы проводят в четверг вечером срочное совещание. На встречу приглашены представители рыболовной отрасли.

неизвестная болезнь рыбак сенегал
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