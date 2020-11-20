20.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Гигантский астероид 2000 WO107 приближается к Земле. Встреча пройдет 29 ноября 2020, сообщает NASA

15:20 20.11.2020 Фото: pixabay.com
0

По оценке базы данных Asterank, в которой собрана информация о 600 тысячах астероидах, стоимость полезных ископаемых на 2000 WO107 оценивается в 17,4 миллиарда долларов. Небесное тело содержит никель, железо и кобальт.

% name% title
К Земле приближается гигантский астероид

К Земле приближается астероид 153201 (2000 WO107) размерами от 370 до 820 метров, сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.
На минимальное расстояние к Земле астероид подойдет 29 ноября в 08:00 по московскому времени. Это расстояние в 11 раз превышает дистанцию до Луны. Таким образом, в этот раз космический "пришелец" не представляет угрозы для нашей планеты, хотя и относится к потенциально опасным, поскольку пересекает ее орбиту.
Он интересен и другим. По оценке базы данных Asterank, в которой собрана информация о 600 тысячах астероидах, стоимость полезных ископаемых на 2000 WO107 оценивается в 17,4 миллиарда долларов. Небесное тело содержит никель, железо и кобальт.

астероид космос орбита
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пронесет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Критерии выбора бильярдных столов — к чему стоит присмотреться, почему бильярдные столы должны быть качественными?
15:53 20-11-2020
Критерии выбора бильярдных столов — к чему стоит присмотреться, почему бильярдные столы должны быть качественными?
Кредитные средства под залог квартиры — по каким причинам люди соглашаются на подобную сделку?
15:51 20-11-2020
Кредитные средства под залог квартиры — по каким причинам люди соглашаются на подобную сделку?
Когда выплатят компенсацию по вкладам СССР, ответ дало правительство
15:50 20-11-2020
Когда выплатят компенсацию по вкладам СССР, ответ дало правительство
Надежная защита от банковских учреждений и коллекторов bankirro.ru — на что необходимо обратить особое внимание?
15:50 20-11-2020
Надежная защита от банковских учреждений и коллекторов bankirro.ru — на что необходимо обратить особое внимание?
Каким образом проводится в частной клинике операция на катаракте и при каких ситуациях ее лучше не проводить?
15:48 20-11-2020
Каким образом проводится в частной клинике операция на катаракте и при каких ситуациях ее лучше не проводить?
Демонтаж фальцевой кровли — из чего начинаются такие работы и в чем именно заключается их сложность?
15:47 20-11-2020
Демонтаж фальцевой кровли — из чего начинаются такие работы и в чем именно заключается их сложность?
Как повлияет массовая вакцинация на пандемию коронавируса, ответила Антонина Плоскирева
15:46 20-11-2020
Как повлияет массовая вакцинация на пандемию коронавируса, ответила Антонина Плоскирева
Забрали песни "Ласкового мая" у Шатунова
15:45 20-11-2020
Забрали песни
Шаги к найму грузчика
15:45 20-11-2020
Шаги к найму грузчика
SCHNEIDERELECTRIC
15:43 20-11-2020
SCHNEIDERELECTRIC