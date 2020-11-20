Вышел на работу сегодня, 20 ноября, мэр Бердска Евгений Шестернин. Напомним, 2 недели он находился в отпуске. А 27 ноября срок его полномочий главы администрации Бердска истекает. По данным "Курьер. среда. Бердск", он вновь займет кресло главы города на ближайшие 5 лет.
Вышел на работу мэр Бердска Евгений Шестернин 20 ноября 2020. Сидеть в кресле главы ему осталось ровно 1 неделю
14:44 20.11.2020
Две недели он находился в отпуске.
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