Вышел на работу мэр Бердска Евгений Шестернин 20 ноября 2020. Сидеть в кресле главы ему осталось ровно 1 неделю

Две недели он находился в отпуске.

Евгения Шестернина выбрали на пост главы Бердска в 2015 году

Вышел на работу сегодня, 20 ноября, мэр Бердска Евгений Шестернин. Напомним, 2 недели он находился в отпуске. А 27 ноября срок его полномочий главы администрации Бердска истекает. По данным "Курьер. среда. Бердск", он вновь займет кресло главы города на ближайшие 5 лет.