Розоволосая красавица-невеста Анастасия Неудакина и уверенный в себе жених Егор Еремин вступили в брак в красивую дату 20.11.20 в Бердске

Всего в красивую и счастливую дату поженились 14 пар в Бердске

26-летний Егор взял в жены 24-летнюю Анастасию 20 ноября в Бердске

Счастливая дата 20.11.20 свела сердца Анастасии Неудакиной и Егора Еремина.

Она - розоволосая с блеском в глазах уже жена. Егор, как хороший муж демонстрирует уверенность и спокойствие.

Новобрачные познакомились ВКонтакте. Анастасия будучи учителем-дефектолог привлекла внимание Егора начитанностью и добротой. Ребята активно общались на протяжении года. Вскоре твердо решили, что должны быть вместе.

Как утверждают супруги, осознание того, что они вступили в брак к ним ещё не пришло. Всё словно в сказке.

- Да, мы ещё ничего и не поняли. К вечеру только поймем, - с улыбкой произнесли молодожены.

Произнеся эти слова жених с невестой отправились бурно отмечать радостное событие.

По традиции "Курьер. Среда. Бердск» поздравляет супружескую пару и желает им счастливой семейной жизни.