Какую погоду ждать 21 ноября жителям Бердска, предсказали синоптики

Аналогичную погоду прогнозируют и на воскресенье, 22 ноября.

В Бердске будет пасмурно и ветрено

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, ночью и утром местами изморозь, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью: -7, -12°С, при прояснениях до -17°С, днем: -2, - 7°С.

В Бердске в субботу, 21 ноября, столбик термометра остановится на отметке минус 6-7 градусов. Будет пасмурно и ветрено. Осадки маловероятны.

Аналогичную погоду синоптики прогнозируют на воскресенье, 22 ноября.