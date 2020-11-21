21.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Какую погоду ждать 21 ноября жителям Бердска, предсказали синоптики

08:19 21.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Аналогичную погоду прогнозируют и на воскресенье, 22 ноября. 

% name% title
В Бердске будет пасмурно и ветрено

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, ночью и утром местами изморозь, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью: -7, -12°С, при прояснениях до -17°С, днем: -2, - 7°С.

В Бердске в субботу, 21 ноября, столбик термометра остановится на отметке минус 6-7 градусов. Будет пасмурно и ветрено. Осадки маловероятны.

Аналогичную погоду синоптики прогнозируют на воскресенье, 22 ноября.

ветр гидрометцентр гололед изморозь синоптики
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Есть предчувствие Нового года?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 21 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
08:25 21-11-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 21 ноября 2020 года для всех знаков зодиака
Позор нашим звездам: опухли от голода
08:22 21-11-2020
Позор нашим звездам: опухли от голода
БердскКакую погоду ждать 21 ноября жителям Бердска, предсказали синоптики
08:19 21-11-2020
Какую погоду ждать 21 ноября жителям Бердска, предсказали синоптики
Пламенные и жгучие поздравления в День работника налоговой инспекции 21 ноября 2020 года
08:05 21-11-2020
Пламенные и жгучие поздравления в День работника налоговой инспекции 21 ноября 2020 года
Какой сегодня церковный праздник? Что нужно обязательно отведать 21 ноября в важный православный день
07:50 21-11-2020
Какой сегодня церковный праздник? Что нужно обязательно отведать 21 ноября в важный православный день
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 ноября 2020 в России и мире
07:40 21-11-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 ноября 2020 в России и мире
Душевные и теплые поздравления в День бухгалтера 21 ноября 2020 года в России
07:20 21-11-2020
Душевные и теплые поздравления в День бухгалтера 21 ноября 2020 года в России
21 ноября именины по церковному календарю
07:10 21-11-2020
21 ноября именины по церковному календарю
Потрясающей красоты поздравления в Михайлов день 21 ноября 2020 года
07:00 21-11-2020
Потрясающей красоты поздравления в Михайлов день 21 ноября 2020 года
Молитва Архангелу Михаилу об усопших 21 ноября 2020 года. В чем помогают молитвы архангелу Михаилу? 4
03:31 21-11-2020
Молитва Архангелу Михаилу об усопших 21 ноября 2020 года. В чем помогают молитвы архангелу Михаилу?