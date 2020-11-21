Позор нашим звездам: опухли от голода

В рубрику "Сообщи свои новости" написала дина:

Народные \"Звезды\"- певцы запели что им приходит конец. Есть не за что,дворцы в России и за границей не на что содержать, обслугу свою содержать не могут, а те ничего не умеют делать, кроме как обслуживать своих \"звезд\". Конец свету, пропали. Давайте поможем нашим \"звездам\", которые за корпаративы стригут более чем миллион, веселятся в разгар эпидемии. Опухли от голода. И кто позволяет им выступать с такими просьбами на федеративных каналах? Все - рабочие и пенсионеры - пойдемте и мы просить помощи. Позор нашим \"звездам\".