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Позор нашим звездам: опухли от голода

08:22 21.11.2020
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Все - рабочие и пенсионеры - пойдемте и мы просить помощи.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала дина:
Народные \"Звезды\"- певцы запели что им приходит конец. Есть не за что,дворцы в России и за границей не на что содержать, обслугу свою содержать не могут, а те ничего не умеют делать, кроме как обслуживать своих \"звезд\". Конец свету, пропали. Давайте поможем нашим \"звездам\", которые за корпаративы стригут более чем миллион, веселятся в разгар эпидемии. Опухли от голода. И кто позволяет им выступать с такими просьбами на федеративных каналах? Все - рабочие и пенсионеры - пойдемте и мы просить помощи. Позор нашим \"звездам\".

звезды просят денег
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От редакции

Здездве больше денег надо, чем простому пенсионеру?

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