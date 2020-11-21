В рубрику "Сообщи свои новости" написала дина:
Народные \"Звезды\"- певцы запели что им приходит конец. Есть не за что,дворцы в России и за границей не на что содержать, обслугу свою содержать не могут, а те ничего не умеют делать, кроме как обслуживать своих \"звезд\". Конец свету, пропали. Давайте поможем нашим \"звездам\", которые за корпаративы стригут более чем миллион, веселятся в разгар эпидемии. Опухли от голода. И кто позволяет им выступать с такими просьбами на федеративных каналах? Все - рабочие и пенсионеры - пойдемте и мы просить помощи. Позор нашим \"звездам\".
Позор нашим звездам: опухли от голода
08:22 21.11.2020
Все - рабочие и пенсионеры - пойдемте и мы просить помощи.
В рубрику "Сообщи свои новости" написала дина:
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От редакции
Здездве больше денег надо, чем простому пенсионеру?
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Позор нашим звездам: опухли от голода
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