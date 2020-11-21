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Окровавленный труп и голову рядом 6-летнего мальчика нашел отчим в своей квартире

17:01 21.11.2020 Фото: СКР по Саратовской области
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47-летний мужчина обезглавил ребенка. С пасынком попросил посидеть друга отчим. Как выяснило следствие, преступление он совершал в состоянии наркотического опьянения.

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Следственный комитет работает на месте кровавого преступления

Страшное убийство ребенка набирает все большее обсуждение и резонанс в социальных сетях России. Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, 47-летний мужчина обезглавил 6-летнего мальчика.

Трагедия разыгралась в городе Энгельс под Саратовым. По данным следствия 37-летний мужчина попросил своего друга посидеть со своим пасынком. А когда вернулся, то увидел окровавленное тело малыша. Голова ребенка лежала рядом на столе.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Подозреваемый арестован. Как выяснило следствие, преступление он совершал в состоянии наркотического опьянения.

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