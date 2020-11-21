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Пьяный начальник угро после ДТП обматерил и избил инспекторов ГИБДД

18:41 21.11.2020 Фото: ГИБДД
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Супруга курского начальника уверяла, что полицейский оскорбил ее, назвав «овцой». И муж вступился. Но инспекторы составили протокол. А самого Голдинова, вероятно, теперь уволят.

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Пьяный начальник уголовного розыска устроил аварию и ударил инспектора ДПС

Начальник курского отдела уголовного розыска Олег Голдинов попал в ДТП, после чего устроил драку с приехавшими на место инспекторами ГИБДД. По данным Telegram-канала Baza, мужчина был пьян.

Журналисты отметили, что виновником аварии стал сам Голдинов. Когда на место происшествия приехали сотрудники полиции, он встретил их фразой «Какая мразь! Я тебе разобью все (лицо), ты понял?».

Рядом стояла жена Голдинова, которая включила камеру на смартфоне и подошла вплотную к сотруднику ГИБДД. Она уверяла, что последний оскорбил ее, назвав «овцой». Инспектор несколько раз попросил женщину отойти от него, после чего в дело вмешался ее супруг.

«Еще раз ты дотронешься до моей жены вонючий, и я тебе все (лицо) разобью», — добавил начальник угро. Сразу после этого он ударил одного из инспекторов и попытался отобрать смартфон, на который тот снимал все происходящее.

По данным Baza, сотрудники ГИБДД составили на пьяного нарушителя протокол. Журналисты предположили, что после инцидента Голдинова уволят из органов.

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