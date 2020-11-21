В России пока нет единого, установленного на государственном уровне Дня психолога.

День психолога, отмечаемый ежегодно 22 ноября, — профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии

22 ноября 2020 - День психолога в России

День психолога, отмечаемый ежегодно 22 ноября, — профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии. Хотя он пока не утверждён официально, но работа данных специалистов очень важна в нашей современной, полной переживаний и стрессов, жизни.

Ведь психическое (ментальное) здоровье человека не менее важно, чем физическое. Психическое здоровье, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, говорит о состоянии благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, может справляться с обычными жизненными стрессами, контролировать пищевое поведение, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь общества.

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day), проводящийся с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health) и призванный привлечь внимание общественности к проблемам психического здоровья.

В 2007 году в рамках Всемирного дня психического здоровья впервые прошел День психологии, что говорит о важности и заметном влиянии психологии на многие сферы жизни и о том, что без психологии невозможно решение многих социальных проблем. В последние годы психология переживает подъём и развивается как экспериментальная естественнонаучная дисциплина.

Как уже говорилось, в России пока нет единого, установленного на государственном уровне Дня психолога. Тем не менее, День психологии автономно отмечают некоторые организации и университеты. Среди университетов — ведущие ВУЗы России МГУ и СпбГу, которые отмечают День психолога ежегодно 22 ноября. В этот день были открыты факультеты психологии.

22 ноября 1994 года в Москве состоялся Учредительный съезд Российского психологического общества, а с 22 ноября 2000 года в Москве неформально отмечается День психолога. Основным инициатором мероприятий Дня традиционно выступает Московский университет.

Главная цель мероприятий праздника — в очередной раз напомнить людям о важности профессии психолога, а властям о том, что сфера психологии нуждается в активном финансировании, поскольку услуги психологов необходимы многим гражданам страны. В День психолога проводятся лекции, совещания и семинары, посвященные психологам и психологии в целом.

Источник: https://www.calend.ru/