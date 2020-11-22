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Вернет деньги за вывоз туристов из-за рубежа в пандемию туроператорам Мишустин

12:34 22.11.2020 Фото: government.ru
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Правительство уточнило правила возмещения затрат туроператорам из-за коронавируса. Ранее на эти цели было выделено 3,5 млрд рублей.

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Председатель правительства Михаил Мишустин внёс изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом

Председатель правительства Михаил Мишустин внёс изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом. Документ опубликован на сайте правительства 21 ноября.

Туристическая отрасль оказалась в числе пострадавших из-за пандемии, поэтому правительство приняло решение её поддержать. На эти цели было выделено 3,5 млрд рублей. Субсидии были предназначены для частичного возмещения стоимости невозвратных билетов и компенсации затрат на вывоз туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Но не все операторы, как показала практика, смогли ими воспользоваться. В правилах предоставления господдержки было условие, что субсидия предоставляется только тем участникам отрасли, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания. Но на деле туроператоры, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, начали возвращать россиян с заграничных курортов раньше. Чтобы они также могли получить субсидии, было принято решение скорректировать правила предоставления господдержки.

Теперь туроператорам будут возмещаться расходы по возврату туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 25 апреля 2020 года №583.

коронавирус отрасль туроператоры Михаил Мишустин
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