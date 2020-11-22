Обнищание и массовую безработицу главными угрозами человечества считает Путин

Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии, наверное, еще не знал.

Владимир Путин принял участие в саммите G20

Владимир Путин принял участие в саммите G20, который в этом году проходит 21-22 ноября под председательством Саудовской Аравии. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, мероприятие организовали в видеоформате, сообщает сайт Кремля.

В своем выступлении российский лидер подчеркнул, что человечество в 2020 году столкнулось с проблемами беспрецедентного масштаба. Главным риском Путин назвал массовую долгосрочную безработицу с последующим ростом бедности и указал на роль "Двадцатки", которая призвана этого не допустить.

Он отметил, что G20 запустила ряд инициатив по борьбе с экономическими рисками и восстановлению деловой активности.

Дословно

В.Путин: Уважаемые коллеги!

Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным. Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времён Великой депрессии, наверное, ещё не знал.

Серьёзно подорван рост национальных экономик. Пандемия уже унесла десятки, сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились своих рабочих мест, доходов.

И главным риском, конечно, остаётся вероятность – несмотря на позитивные некоторые сигналы, всё-таки главным риском остаётся массовая долгосрочная, так называемая застойная безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности, и роль «двадцатки» здесь состоит в том, чтобы этого не допустить.

Россия высоко оценивает усилия Саудовской Аравии в качестве председателя «Группы двадцати». В сложившейся ситуации текущая повестка форума была перефокусирована на восстановление мировой экономики, защиту здоровья и благополучия людей.

Опираясь на опыт борьбы с глобальным финансовым кризисом 2008–2009 годов, «двадцатка» запустила целый ряд многосторонних инициатив по купированию экономических рисков, связанных с пандемией, и по восстановлению деловой активности, в том числе по линии ключевых институтов глобального управления: это Организация Объединённых Наций, Всемирная организация здравоохранения, МВФ, Всемирный банк и другие.

Наши страны сформировали пакет стимулов для мировой экономики совокупно в размере 12 триллионов долларов. Сейчас Президент США говорил об усилиях Соединённых Штатов: действительно, это большой очень вклад в восстановление экономики США, а значит, и в восстановление мировой экономики.

Мы все вместе способствовали экстренной мобилизации 21 миллиарда долларов на первоочередные медицинские нужды, дали старт международной кооперации в разработке, производстве и распределении вакцин.

Россия, как и другие государства, также пошла на беспрецедентные антикризисные меры, поставив во главу угла ключевую, базовую ценность – жизнь и здоровье людей.

Для обеспечения устойчивости национальной экономики и сохранения социальной стабильности Правительством России совместно с Банком России реализуется комплексный план помощи населению, малым и средним предприятиям, отраслям, оказавшимся в зоне риска. Оказана поддержка банковскому сектору, региональным бюджетам, выделены кредиты бизнесу, увеличены госинвестиции. Общий объём антикризисной бюджетной поддержки составил 4,5 процента ВВП.

Своевременное принятие этих целевых мер помогло России, как и большинству развитых стран, смягчить падение экономики, укрепить систему здравоохранения, пройти тяжёлый период без необратимых потерь. Профинансировать упомянутые меры позволило и привлечение долговых ресурсов на внутреннем рынке, и наши накопленные резервы.

Вместе с тем мы понимаем, что у развивающихся экономик и ряда государств с формирующейся рыночной экономикой таких возможностей объективно нет. Их фискальные доходы значительно снизились, а необходимость выделения значительных средств на борьбу с пандемией растёт практически с каждым днём. Большой риск несёт девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов, в первую очередь для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах.

Значимую помощь развивающимся странам оказали МВФ и Всемирный банк. В апреле по их предложению «двадцатка» приняла решение об установлении временного моратория на долговые выплаты. Это, безусловно, весьма востребованная инициатива, однако она распространяется только на беднейшие государства и не включает их долги частным кредиторам, затрагивает менее четырёх процентов от общей стоимости обслуживания долгов развивающихся стран в текущем году.

Думаю, нужны дополнительные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации и роста экономического и социального неравенства.

Предстоит заняться и решением острых проблем, накопившихся в международной торговле. В частности, необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок. Вчера только об этом говорили и на другой международной площадке – АТЭС.

На повестке дня также адаптация многосторонних универсальных торговых правил к электронной коммерции – здесь ещё очень многое нужно сделать – и другим новым экономическим реалиям.

В целом в рамках «двадцатки» следует продолжить поиск общих подходов к реформированию Всемирной торговой организации в соответствии с современными вызовами. Без стабильной и эффективной многосторонней торговой системы, основанной на универсальных нормах и принципах, эту задачу решить невозможно, а альтернативы Всемирной торговой организации сегодня нет.

Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации являются, должны являться всеобщим общественным достоянием. И наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учёными вакцины: это первая зарегистрированная в мире вакцина «Спутник V» на платформе аденовирусных векторов человека; готова и вторая российская вакцина – «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра; на подходе третья российская вакцина.

Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Наша общая цель – сформировать портфели вакцинных препаратов и обеспечить всё население планеты надёжной защитой. Это значит, что работы, уважаемые коллеги, хватит на всех, и мне кажется, что это тот случай, когда конкуренция, может быть, неизбежна, но мы должны исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера и поставить во главу угла именно это.

Подчеркну: необходимо использовать текущий кризис как возможность изменить траекторию глобального развития, сохранить благоприятную окружающую среду и климат, обеспечить равные условия для всех стран и народов, укрепить эффективные механизмы многостороннего сотрудничества, ключевые международные институты, опираясь при этом на Устав ООН, общепринятые нормы и принципы международного права. Именно в таком подходе к решению глобальных проблем мы видим основную задачу и ответственность «Группы двадцати» как главного форума ведущих экономик мира.