Сжег Toyota Camry экс-любовницы из ревности бывший сожитель прямо во дворе дома в Новосибирске

Изъяты записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент совершения поджога неизвестным гражданином. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

На дело новосибирец пошел ранним утром - ми сжег автомобиль бывшей подруги

В Новосибирске сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

20 ноября около 5 часов утра в полицию поступило сообщение о возгорании транспортного средства, припаркованного у дома по улице Шамшурина.

Прибывшие в составе следственно-оперативной группы сотрудники полиции установили, что возгорание автомобиля «Тойота Камри» произошло около 04.40. В результате возгорания была повреждена передняя часть Тойоты.

Экспертом экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области был осуществлен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты следы поджога.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску был немедленно организован комплекс оперативных мероприятий на месте происшествия —установлены и опрошены возможные очевидцы произошедшего, а также изъяты записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент совершения поджога неизвестным гражданином.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что к совершению преступления причастен бывший сожитель хозяйки автомобиля.

В течение часа оперативниками подозреваемый в возрасте 39 лет был задержан в своей квартире, расположенной в Калининском районе Новосибирска

Предварительно установлено, что мотивом совершения противоправных действий стала ревность.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде