22.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Сжег Toyota Camry экс-любовницы из ревности бывший сожитель прямо во дворе дома в Новосибирске

10:18 22.11.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
0

Изъяты записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент совершения поджога неизвестным гражданином. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

% name% title
На дело новосибирец пошел ранним утром - ми сжег автомобиль бывшей подруги

В Новосибирске сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

20 ноября около 5 часов утра в полицию поступило сообщение о возгорании транспортного средства, припаркованного у дома по улице Шамшурина.

Прибывшие в составе следственно-оперативной группы сотрудники полиции установили, что возгорание автомобиля «Тойота Камри» произошло около 04.40. В результате возгорания была повреждена передняя часть Тойоты.

Экспертом экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Новосибирской области был осуществлен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты следы поджога.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 «Железнодорожный» Управления МВД России по городу Новосибирску был немедленно организован комплекс оперативных мероприятий на месте происшествия —установлены и опрошены возможные очевидцы произошедшего, а также изъяты записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент совершения поджога неизвестным гражданином.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что к совершению преступления причастен бывший сожитель хозяйки автомобиля.

В течение часа оперативниками подозреваемый в возрасте 39 лет был задержан в своей квартире, расположенной в Калининском районе Новосибирска

Предварительно установлено, что мотивом совершения противоправных действий стала ревность.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

Toyota Camry задержали подозреваемого ревность сжег автомобиль ГУ МВД по НСО
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как-то не по-мужски?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ввели карантин на границе с Россией из-за двух зараженных COVID-19 власти Китая
11:24 22-11-2020
Ввели карантин на границе с Россией из-за двух зараженных COVID-19 власти Китая
ВАЗ убил неизвестную женщину. Она скончалась в "скорой" после ДТП в Новосибирской области
11:11 22-11-2020
ВАЗ убил неизвестную женщину. Она скончалась в
БердскРожают ради денег: Сколько матерей забеременели в пандемию с пособиями Путина и сколько сделали аборты в Новосибирской области? Анализ в картинках
10:58 22-11-2020
Рожают ради денег: Сколько матерей забеременели в пандемию с пособиями Путина и сколько сделали аборты в Новосибирской области? Анализ в картинках
Обнищание и массовую безработицу главными угрозами человечества считает Путин 1
10:44 22-11-2020
Обнищание и массовую безработицу главными угрозами человечества считает Путин
Лица и отпечатки пальцев россиян и иностранцев собирает в базу данных МВД
10:32 22-11-2020
Лица и отпечатки пальцев россиян и иностранцев собирает в базу данных МВД
Сжег Toyota Camry экс-любовницы из ревности бывший сожитель прямо во дворе дома в Новосибирске
10:18 22-11-2020
Сжег Toyota Camry экс-любовницы из ревности бывший сожитель прямо во дворе дома в Новосибирске
Как мошенники списывают деньги с банковских карт и как не стать жертвой, объяснили в полиции 1
10:04 22-11-2020
Как мошенники списывают деньги с банковских карт и как не стать жертвой, объяснили в полиции
Путин жив и здоров: развеяли слухи о состоянии российского президента
09:52 22-11-2020
Путин жив и здоров: развеяли слухи о состоянии российского президента
Поздравления с огромной любовью и душевные открытки на День сыновей 22 ноября 2020
09:40 22-11-2020
Поздравления с огромной любовью и душевные открытки на День сыновей 22 ноября 2020
2 молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы "Скоропослушница" в церковный праздник 22 ноября 2020 года
09:10 22-11-2020
2 молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы