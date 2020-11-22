Выиграла 2 млн рублей и корону «Мисс Офис» красавица из Новосибирска

Новосибирская «Мисс Офис» выиграла два миллиона рублей

Корона «Мисс Офис» уезжает в Новосибирске уже третий год подряд.

Сотрудница новосибирского банка «Открытие» Анна Локтионова стала победительницей конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис-2020». В этом году международный конкурс для сотрудниц организаций провел уже 11 сезон. За победу боролись 26 россиянок из разных городов и одна представительница Турции.

Финал конкурса прошел вечером 22 ноября в Москве. Зрители допущены не были, онлайн-трансляция шла в Интернете. Вел мероприятие известный актер Дмитрий Дюжев.

Сибирячка получила корону. Также ей достались два миллиона рублей и многочисленные призы организаторов.

Корона «Мисс Офис» уезжает в Новосибирске уже третий год подряд. В прошлом году победила сибирячка Елизавета Знагован.