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Выиграла 2 млн рублей и корону «Мисс Офис» красавица из Новосибирска

14:14 22.11.2020 Фото: missoffice.org
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Сотрудница новосибирского банка «Открытие» Анна Локтионова стала победительницей конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис-2020».

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Новосибирская «Мисс Офис» выиграла два миллиона рублей

Корона «Мисс Офис» уезжает в Новосибирске уже третий год подряд.
Сотрудница новосибирского банка «Открытие» Анна Локтионова стала победительницей конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис-2020». В этом году международный конкурс для сотрудниц организаций провел уже 11 сезон. За победу боролись 26 россиянок из разных городов и одна представительница Турции.

Финал конкурса прошел вечером 22 ноября в Москве. Зрители допущены не были, онлайн-трансляция шла в Интернете. Вел мероприятие известный актер Дмитрий Дюжев.

Сибирячка получила корону. Также ей достались два миллиона рублей и многочисленные призы организаторов.

Корона «Мисс Офис» уезжает в Новосибирске уже третий год подряд. В прошлом году победила сибирячка Елизавета Знагован.

два миллиона красавица международный конкурс мисс онлайн трансляция
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