Дачников оштрафуют за одуванчики и мяту на участке
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Дачников оштрафуют за одуванчики и мяту на участке

11:27:185/4/2021Фото: pixabay.com
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Законом установлено, что дачники, которые продолжают выращивать у себя на даче подобные сорняки, будут оштрафованы до 500 рублей.

Одуванчики относятся к числу сорных растений
Одуванчики относятся к числу сорных растений

Теперь дачникам, у которых на участках растут одуванчики, мята и ромашка, придется заплатить штраф от 300 до 500 рублей. Об этом рассказала Юрист Татьяна Мацукова РИА Новости. Она добавила, что эти растения являются такими же опасными как борщевик и чертополох, входящие в список вредителей растений.

Законом установлено, что дачники, которые продолжают выращивать у себя на даче подобные сорняки, будут оштрафованы до 500 рублей - частные лица, от 500 рублей до одной тысячи - должностные лица и от пяти до 10 тысяч - юридические.

- Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 No 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов, — пояснила Мацукова.
Главным поводом для штрафа, является использование зараженных болезнями семян, а также нежелание убирать сорняки.

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