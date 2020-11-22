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Обвинили в госизмене сотрудника "Аэрофлота". Он не признал вину

15:18 22.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Федоткина подозревают в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности.

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Лефортовский суд Москвы 11 ноября арестовал Федоткина на 2 месяца

Следствие предъявило обвинение представителю авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне Дмитрию Федоткину в государственной измене. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи ФСБ предъявили Федоткину Д. А. обвинение по ст. 275 УК РФ ("Госизмена"). Он не признал вину в указанном преступлении", - сказал собеседник агентства.

Федоткина подозревают в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности.

Лефортовский суд Москвы 11 ноября арестовал Федоткина, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток, то есть до 10 января 2021 года. Иных данных об арестованном в суде не сообщили.

Согласно действующему законодательству, Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.

арест Аэрофлот измена не признал вину Дмитрий Федоткин Аэрофлот
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