5 вопросов, о которых женщины стесняются спросить даже у доктора

"Как может не нравиться женщине размер или форма носа, так ее (или ее супруга, полового партнера) могут не устраивать эстетические или физиологические особенности половых органов," — рассказывает акушер-гинеколог Татьяна Владимировна.

Многие женщины сталкиваются с деликатными проблемами, о которых стесняются говорить даже с гинекологами

Опытный гинеколог ответила на "неудобные" вопросы женщин и рассказала, как решить даже самые деликатные и неприятные проблемы.

Многие женщины сталкиваются с деликатными проблемами, о которых стесняются говорить даже с гинекологами. Между тем то, с чем были вынуждены мириться наши мамы и бабушки, успешно преодолевают современные женщины: синдром релаксированного (расслабленного) влагалища, пролапс (опущение, выпадение) матки, недержание мочи, склерозирующий лихен вульвы, сопровождающийся страшным зудом, аноргазмия (отсутствие оргазма), сухость влагалища, боль и неприятные ощущения при половом акте и многие другие проблемы — в каждом возрасте свои. Сегодня все они решаются. Как именно, рассказала хирург, акушер-гинеколог высшей категории Татьяна Владимировна Веретельникова.

Нити для красоты и удовольствия

"У молодых женщин после нескольких родов нередко возникают проблемы, снижающие качество жизни, интимных отношений и самооценку, — синдром релаксированного (расслабленного) влагалища, пролапс (опущение, выпадение) половых органов. При половом акте контакт становится хуже, снижаются ощущения, появляются неприятные звуки, которые не нравятся ни женщине, ни ее партнеру, — рассказывает Татьяна Владимировна. — Это связано с тем, что мышцы тазового дна перерастянулись и не вернулись в исходное состояние. Чтобы восстановить их тонус, разработаны упражнения Кегеля, но они не всегда бывают так эффективны, как хотелось бы. Если упражнения неэффективны, недостаточны или женщина говорит, что не хочет и не будет их делать, выходом станет интимная пластика — нитевой лифтинг, альтернатива операций, которые обычно проводятся при пролапсах 2-й и 3-й степени".

Нити разработаны специально для использования в гинекологии, но смысл их такой же, как у нитей, которые косметологи ставят в лицо. За счет специальных "шипов" после проведения их в тканях и уменьшения входа во влагалище достигнутый эффект сохраняется, в течение 18 месяцев нить рассосется, за это время сформируется соединительнотканный каркас, который держит мышцы. В отличие от операций, выполняемых по поводу пролапса, после установки нитей пациентка, если захочет, сможет еще рожать, у нее не возникнет проблем.

Филлеры для усиления ощущений и против недержания мочи

Когда нет сильного перерастяжения и хочется просто улучшить интимные ощущения, применяются филлеры с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой. Они создадут объем в тканях и уменьшат вход во влагалище. Филлеры также можно поставить в "точку G", стимуляция и раздражение которой вызывает и усиливает оргазм. После этого половые ощущения усиливаются, женщина быстрее достигает удовлетворения, ее чувствительность повышается.

Введение филлеров в область средней трети уретры — там, где передняя стенка влагалища граничит с мочеиспускательным каналом — часто позволяет решить проблему с недержанием мочи, также нередко возникающую после рождения детей. Действие филлера обратимо: если пациентке не понравится эффект, можно ввести антидот, и все рассосется.

Плазма, обогащенная тромбоцитами, при проблемах, о которых стыдно говорить

Генитоуринарный синдром — сухость, дискомфорт, боль при интимном контакте, зуд в области половых органов — часто беспокоит женщин по причине возрастного дефицита женских половых гормонов. В таких случаях очень эффективно введение плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP-терапия), чтобы улучшить кровоснабжение и возобновить питание тканей. В отличие от известного многим плазмолифтинга, в этой терапии используется не просто плазма, а плазма, обогащенная тромбоцитами, в которых очень много факторов роста и биологически активных веществ; содержание тромбоцитов в обогащенной плазме в несколько раз выше, чем в цельной крови. Поскольку кровь берется у самого человека, это безвредная процедура, в результате которой риск аллергической реакции минимален.

Интимная пластика для красоты "там"

"Как может не нравиться женщине размер или форма носа, так ее (или ее супруга, полового партнера) могут не устраивать эстетические или физиологические особенности половых органов, — рассказывает Татьяна Владимировна. — Большие или маленькие половые губы, их форма или то, что они не смыкаются, размер половой щели — это проблемы, которых не стоит стесняться. Совершенно нормально, что женщина хочет быть красивой везде, и там в том числе. Тем более что все это очень просто решается хирургически".

Среди популярных операций и манипуляций:

Возвращение эстетики и омоложение половых органов сочетанием косметологических (инъекции филеров на основе гиалуроновой кислоты) и хирургических методов;

увеличение клитора для усиления сексуальных ощущений при аноргазмии (отсутствия оргазма) с помощью уколов;

восстановление девственной плевы;

восстановление при опущении половых органов после родов, гинекологических операций и т. д., в том числе сочетающихся с недержанием мочи.

Такие операции по интимной пластике проводят наши прекрасные хирурги, имеющие специализации по урологии, гинекологи и интимной пластике — опытные специалисты высочайшего класса.

"Период активной половой жизни стал дольше, женщины хотят себя чувствовать молодыми, здоровыми и красивыми и в 30, и в 50, и в 60 лет, и позже. Это нормально. Если есть вопросы, вызывающие дискомфорт, записывайтесь к специалистам, врач на приеме расскажет обо всех возможностях решения вашей проблемы и подберет наиболее эффективный и бережный способ.

Печально, что многие женщины даже не допускают, что с этими проблемами можно обратиться к врачу и что-то сделать, — говорит Татьяна Владимировна. — Милые женщины, если у вас есть деликатные проблемы, сложности в интимной сфере, не миритесь с этим, спросите доктора, можно ли это исправить. Медицина не стоит на месте, и то, что было нормой для наших бабушек и мам, сегодня легко и довольно быстро решается".

Источник: tolknews.ru