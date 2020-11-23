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Полнолуние в ноябре 2020 года: Что ни в коем случае нельзя делать 30 ноября в энергетически мощный день

11:20 23.11.2020 Фото: pxfuel.com
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Не делайте никаких финансовых махинаций, даже запрещено давать деньги в долг.

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Полнолуние – это фаза, когда Земля располагается между Солнцем и Луной

Полнолуние в ноябре появится в конце месяца, а точнее 30 ноября. Что нельзя делать в этот день – читайте в материале.

Полнолуние – это фаза, когда Земля располагается между Солнцем и Луной.

Полнолуние в ноябре наступит в 11:30, 30 ноября.

Что нельзя делать в полнолуние в ноябре 2020

В этот день не стоит планировать увольнение.
Заключать важные сделки, лучше уделите время семье.
Не делайте никаких финансовых махинаций, даже запрещено давать деньги в долг.
В этот день будьте внимательны, остерегайтесь мошенничества.

Благоприятные дни в ноябре 2020

В ноябре: 2, 10, 12. В эти дни стоит уделить внимание своим важным делам, а также браться за новые идеи.
Неблагоприятные дни в ноябре

Неблагоприятными днями в ноябре будут 22 и Полнолуние 30 ноября.

Источник: techno.24tv.ua

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